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Женщина с двумя малышами уснула у подъезда дома в Актау

Женщина с двумя малышами уснула у подъезда дома в Актау Фото: скриншот видео
В Актау женщина с двумя несовершеннолетними детьми легла спать прямо у входа в подъезд многоквартирного дома. Местные жители сняли это на видео и распространили запись в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Душераздирающие кадры, снятые жительницей дома с первого этажа, опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На них видно, что у подъезда лежит женщина, рядом с которой двое деток плачут и кричат: "Мама".

"Сегодня 17 июля, время 2:41. Эта женщина лежит у входа в подъезд. Дети плачут и не могут разбудить маму. Она пьяная. Соседи вытащили эти вещи, чтобы дети не замерзли. Мы обратились в полицию, но они до сих пор не приехали... На девочке нет одежды", – рассказала автор ролика.

По ее словам, соседи хотели завести детей домой, чтобы они не замерзли на улице, но малыши боялись, что их мама уйдет.

Как рассказали редакции Zakon.kz в Департаменте полиции Мангистауской области, вызов о том, что женщина с двумя детьми ходит пьяной около дома №33 в 11 микрорайоне Актау, поступил на пульт дежурного "102" 16 июля около 23:40.

"Прибывшими на вызов сотрудниками полиции была выявлена женщина с несовершеннолетними детьми. В ходе установления ее личности стало известно об отсутствии ее места жительства. Детей поместили в детскую областную больницу".Пресс-служба ДП Мангистауской области

В областной полиции отметили, что в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 440 ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") КоАП РК.

Изданию inAktau.kz врачи рассказали о состоянии двух детей.

"Состояние малышей (девочка 2021 г. р., мальчик 2019 г. р.) – удовлетворительное. В ближайшие 7-10 дней они будут находиться под наблюдением медиков", – отметили в Мангистауской областной детской больнице.

Отметим, что похожая ситуация произошла в пятом микрорайоне Актау 24 января 2021 года. Правда, тогда пьяный мужчина уснул у подъезда не с малолетними детьми, а с более чем 5 млн тенге. Его обнаружил патрулировавший местность участковый, который доставил мужчину в опорный пункт для установления личности. Позднее в участковый пункт полиции вызвали родных, которым передали всю сумму и личные вещи. Выяснилось, что крупная сумма денег у мужчины была с собой после продажи автомобиля.

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Динара Халдарова
Актау Мангистау Мангистауская область
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