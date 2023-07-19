В Алматы идет подготовка к "Азиа Дауысы"

Вы можете представить себе генерального продюсера фестиваля Арманжана Байтасова, читающего рэп? На возрожденном "Азия Дауысы" возможно все!

Итак, на следующей неделе в Алматы состоится событие, которого ждали почти 20 лет, – на исторической сцене высокогорного катка "Медеу" снова зазвучат фанфары легендарного фестиваля "Голос Азии" и отгремят три незабываемых фестивальных дня!



Этот фестиваль будет необычным, он пройдет без традиционного международного конкурса исполнителей, потому что это – старт-концерт, концерт-возрождение. И проходить он будет необычно. Три дня фестиваля разделены тематически.

За открытие и первый день фестиваля отвечает ивент-компания Green Case, которой руководит Азат Абыкен – участник рейтинга талантов "30 моложе 30" по версии Forbes Kazakhstan. Начало всему положит живая легенда казахской музыки Бибигуль Тулегенова. Затем на сцену выйдут топовые артисты современной казахстанской поп-культуры: Moldanazar, RaiM, Ерке Есмахан, V$XV PRiNCE, Мирас Жугунусов, Мархаба Саби, ORYNKHAN, Ирина Кайратовна, ZAQ.

Первый день обещает быть динамичным: во-первых, нас ждет грандиозное открытие фестиваля, на котором будет красная дорожка, возможность поучаствовать в съемках мюзикла с участием легендарной группы "А-Студио", а завершит концерт фееричное шоу дронов, которое, несомненно, останется в памяти надолго.

Второй день фестиваля отдан самому грандиозному хедлайнеру мероприятия – группе BLACK EYED PEAS! Перед зрителями выступят Will.I.Am, Taboo и apl.de.ap, известные всему миру своими завораживающими хитами и умением взорвать чашу любого стадиона своей неистовой энергией и талантом.

Третий, заключительный день, фестиваля будет, пожалуй, самым насыщенным, ведь он посвящен легендам и связи поколений. Мы увидим звезд Центральной Азии, имена которых давно известны: это Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Жамиля Серкебаева, Еркеш Шакеев, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Адиль Чекилов, Парвиз Назаров, Жылдыз Осмоналиева, Бауыржан Исаев, группа "Дара" и еще многие другие, причем некоторые звезды споют дуэтом! Например, Адиль Чекилов и Парвиз Назаров, Нагима Ескалиева и Диас Аблаев, а Роза Рымбаева споет сразу с двумя своими сыновьями – Мади Рымбаевым и Али Акаповым!

О связи поколений зрителям напомнят лауреаты детского и взрослого конкурса "Жас Канат", прошедшего в июне в Алматы. Словом, если вы не были на конкурсе "Жас Канат", у вас есть прекрасная возможность познакомиться с лучшими его участниками благодаря фестивалю "Азия Дауысы". Хэдлайнерами третьего дня станут группы "Ялла" и Secret Service. Также зрителей 3-го концертного дня ждет еще один сюрприз. Среди тех, кто приобретет билет на концерт 30 июля, будет проведен розыгрыш автомобиля Chevrolet Onix. Это грандиозное предложение от компании Allur Auto станет дополнительным поводом для посетителей фестиваля испытать удивительные эмоции и получить шанс выиграть легковой автомобиль.

И еще одно потрясающее новшество, которое, надеемся, станет традицией, – впервые за всю историю "Азия Дауысы" на сцене "Медеу" выступления будут проходить под аккомпанемент настоящего эстрадно-симфонического оркестра! Дирижировать им будет легендарный дирижер, работавший со звездами мирового уровня, Александр Беляков.

Акимат Алматы позаботился о том, чтобы зрители могли без проблем добраться на "Медеу" и вернуться в город, поэтому в дни фестиваля будет запущен дополнительный автобусный маршрут. Автобусы будут отправляться от перекрестка Сатпаева и Байтурсынова с 14:00 до 24:00 с интервалом в 10-15 минут. Стоимость проезда в одну сторону – 150 тенге. Дополнительно будет усилено присутствие полиции, пожарной и скорой медицинской службы для обеспечения безопасности всех посетителей.

Генеральным партнером и соорганизатором фестиваля "Азия Дауысы - 2023" является Halyk Bank, который в этом году отмечает свое столетие, и в честь этого события проводит масштабную акцию "100 добрых дел", в рамках которой реализует социальные проекты и общественно значимые инициативы по всей стране. Фестиваль "Азия Дауысы" – весомая часть этих проектов.

Официальный телеканал фестиваля – Silk Way

Официальные газеты: "Almaty aqshamy" и "Вечерний Алматы"

Информационная поддержка: "1 канал "Евразия", "НТК", MUZZONE TV, Business FM, RadioCitу, "Деловой Казахстан", "Қала мен дала", Forbes.kz, Zakon.kz, Caravan.kz, Nege.kz, Arbat.media, Baigenews.kz, Zhatpa.kz, Weproject.media, Dala inside и "Казахстанский пресс-клуб".