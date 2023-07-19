"Динамо" – "Астана": прогноз от Айдына Кожахмета

Уже сегодня кому-то из этих клубов придется распрощаться с мечтой о групповом этапе Лиги чемпионов на этот год. Никто из них не гарантировал себе спокойной жизни, поскольку в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

И выездной гол вот уже пару-тройку лет не дает никакого преимущества футболистам из Тбилиси.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

"Динамо"

Для клуба из Тбилиси ничего не изменилось: перед ними опытный и сильный соперник, которого вполне реально проходить. Подопечные Гиорги Чиабришвили полны решимости сделать это. Тем более что проблем с составом нет, команда вполне свежа и находится в хорошем тонусе. Да и в хорошем настроении, ведь две недели назад была одержана победа над другим "Динамо", из Батуми, в рамках Суперкубка страны.

Определенное психологическое преимущество у команды из Тбилиси, без сомнений, имеется, ведь на выезде был добыт приемлемый результат, а дома помогут родные стены и неистовая поддержка болельщиков.

"Астана"

В отличие от "Динамо", "Астане" эта вершина в виде группового этапа Лиги чемпионов уже покорялась. Но было это давно – далеких 8 лет назад. И сегодня клубу из столицы Казахстана необходимо доказывать свою состоятельность, чтобы вновь завоевать уважение Европы.

Сделать это будет сложно, если учесть, что новички команды еще не до конца адаптировались к стилю, а защитник Михаил Габышев вряд ли поможет команде из-за травмы. Но и без него есть кому закрыть правый фланг обороны. Главная же проблема нынешней "Астаны" – игра в атаке. Даже Марин Томасов уже в одиночку не способен решать судьбу эпизодов.

История личных встреч

Если не считать первый матч этих команд на прошлой неделе, то до этого момента "Динамо" и "Астана" в официальных матчах не пересекались.

Прогноз на матч

Учитывая, что подопечные Григория Бабаяна в первой встрече выглядели весьма неубедительно, а играть предстоит на натуральном поле, к которому игроки "Динамо" более привычны, рискну сделать непатриотичную ставку и возьму победу хозяев с нулевой форой. На П1 Ф(0) мои партнеры из Parimatch дают коэффициент 1.67.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

"Динамо" – 2.48, Ничья – 3.05, "Астана" – 2.95