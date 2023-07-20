Почему стихийная торговля в Алматы остается непобедимой

Стихийная торговля в Алматы стала неотъемлемой частью города. Жители привыкли совершать покупки на улицах, считая, что это удобно и выгодно. Однако не стоит забывать о том, что эта деятельность незаконная и порой опасная. Zakon.kz расскажет, чем могут угрожать товары с тележек.

В Алматы продолжают бороться со стихийной торговлей, однако ее становится все больше. С уличными продавцами можно столкнуться во многих местах. Одно из них – Саяхат. Здесь с раннего утра практически до ночи по периметру остановок выставляются тележки с товарами. Продукты, одежда, техника – выбирай не хочу. На этом перекрестке всегда многолюдно, а значит, проходимость высокая.

Фото: Zakon.kz

Курт, нижнее белье, табачные изделия

Мы прошлись по району бывшего автовокзала. Насчитали почти 50 тачек с различными товарами. Некоторые продавцы спрятались от палящего солнца под зонтики. Но их продукция выставлена на открытом воздухе. Рядом проезжает нескончаемое количество машин, которые выбрасывают выхлопные газы и поднимают пыль.

Фото: Zakon.kz

Например, бабушка продавала орешки и курт. Как только мы заговорили с ней о ее бизнесе, она поспешно стала собирать пакеты. Чтобы не пугать пожилую женщину, мы пошли дальше.



Фото: Zakon.kz

По пути нам встретились "брендовые" вещи, табачные изделия, мусульманский парфюм. На оградке даже было вывешено мужское нижнее белье.

"По 1000 тенге, сделаю скидку", – приняла нас за покупателей продавец. Но узнав, что мы журналисты, тоже отказалась беседовать с нами.

Фото: Zakon.kz

Так же произошло и с другими продавцами. Увидев, что нам все отказывают, к нам подошла девочка, предложила, что если дадим ей 1000 тенге, то она расскажет, как все устроено на стихийном рынке. Поделиться тонкостями торговли она решила анонимно.

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Аренду платят все

Оказалось, девочка торгует здесь фруктами. Она помогает маме на каникулах. 14-летний подросток призналась, что пыталась найти другую работу, но ее не взяли из-за несовершеннолетнего возраста.

"Приезжаем сюда работать из поселка. В шесть утра идем на Зеленый базар, закупаем у оптовиков свежие фрукты. Много не добавляем сверху, где 50 тенге за килограмм, а где – 100. В жару наш контейнер нагревается до 50 градусов. Из-за этого фрукты портятся. Но многое распродаем. Особенно, когда люди возвращаются с работы домой, заглядывают к нам", – рассказала девочка.

Фото: Zakon.kz

И правда, покупателей много, за время нашего разговора, а это 5-10 минут, маленький продавец обслужила троих покупателей. Как поделилась девочка, уличный базар открыт до 10 часов ночи и выходных здесь не бывает. На удивление, она заявила, что ее мама платит аренду, аж 50 тысяч тенге в месяц. Но, несмотря на это, ежедневно к ним наведывается полиция и грозит штрафом.



"Рейды тут строгие, каждый день приходит полиция. Тогда все собирают свои "чемоданы" и убегают в разные стороны. Товары наши стражи порядка не отбирают, но тех, кого удается поймать, штрафуют. Я бегу изо всех сил, потому что я еще школьница, из-за этого они не разрешают мне работать. Потом, когда они уходят, мы возвращаемся на свои места. А вообще, у каждой точки свой хозяин, и все продавцы им платят аренду, кто 10 тысяч тенге, а кто и больше. У нас максималка – 50 тысяч тенге, потому что сидим в контейнере. Да, было, что и маму штрафовали", – говорит подросток.

Фото: Zakon.kz

На вопрос: "Зачем ее семье нужна ежедневная борьба с полицией, незаконный бизнес, еще хлопоты со штрафом? Не легче ли ее родным официально трудоустроиться?". Она ответила: "Я вижу, как маме тяжело. И мне хочется ей помогать во всем. Конечно, в будущем я хочу получить образование и работать в хороших местах. Но сейчас мы вынуждены торговать, потому что нам нужны деньги. Это честный труд".

Мамы девочки на момент беседы не оказалось рядом. Возможно, она бы запретила ей говорить с нами. За информацию школьница попросила в итоге закинуть ей баланс на телефон.

Фото: Zakon.kz

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От нужного до вредного. Непобедимая торговля

Если людям так нужна эта работа, то почему стихийную торговлю не сделают легальным бизнесом – попытались узнать мы. В местном акимате отметили, что в основном эту деятельность контролирует полиция, и посоветовали обратиться к ним.

В свою очередь в Департаменте полиции Алматы уточнили, что прежде всего после таких продаж улицы города буквально закидывают мусором. Это не только нарушает правила благоустройства, но и загружает работу коммунальных служб.



"В основном мы штрафуем за оставление мусора в размере пяти МРП (15 315 тенге) по статье 505 КоАП РК. В этом году выявлено свыше 3000 нарушений, допущенных именно представителями стихийной торговли. Кроме того, уличные продавцы штрафуются в таком же размере за торговлю в неустановленных местах по статье 204 части 1 КоАП РК". Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

Фото: Zakon.kz

Чем опасна стихийная торговля, пояснили в городском СЭС. Руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания Кенжекул Конысбаева подчеркнула, что продукты, реализуемые на улицах, бывают сомнительного происхождения и качества. Обычно они хранятся в антисанитарных условиях. Поэтому такие товары небезопасны для здоровья. Испорченная и просроченная продукция чревата пищевыми отравлениями и распространением инфекционных заболеваний.



"Отсутствие официальных разрешений и контроля может привести к низкому качеству товаров, несоблюдению санитарных и гигиенических норм и правил. Здесь мы часто сталкиваемся с подделками и недобросовестной конкуренцией". Руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания Кенжекул Конысбаева

Фото: Zakon.kz

Не покупать сомнительное

Санитарный врач рекомендует алматинцам не отовариваться у уличных прилавков. Особенно важно, чтобы продукты содержались в чистых местах и в требуемых условиях. Не менее значимо обращать внимание на срок годности, внешний вид и запах продукции.

К примеру, Кенжекул Конысбаева дала советы, как правильно выбрать овощи и фрукты и на что обращать внимание:

Свежесть. Выбирайте продукты, которые выглядят свежими и имеют яркий цвет. Избегайте покупки овощей и фруктов с пятнами, вмятинами или порезами, так как они могут быть поражены бактериями или плесенью.

Выбирайте продукты, которые выглядят свежими и имеют яркий цвет. Избегайте покупки овощей и фруктов с пятнами, вмятинами или порезами, так как они могут быть поражены бактериями или плесенью. Сезонность. Покупайте сезонные овощи и фрукты, поскольку они обычно богаты питательными веществами и вкуснее. Избегайте покупки продуктов вне сезона, так как они могут быть химически обработаны для продления срока годности.

Покупайте сезонные овощи и фрукты, поскольку они обычно богаты питательными веществами и вкуснее. Избегайте покупки продуктов вне сезона, так как они могут быть химически обработаны для продления срока годности. Местное производство . Предпочитайте местные продукты, если это возможно. Они обычно свежее и содержат меньше консервантов, поскольку требуют меньше времени для транспортировки.

. Предпочитайте местные продукты, если это возможно. Они обычно свежее и содержат меньше консервантов, поскольку требуют меньше времени для транспортировки. Органические продукты. Если ваш бюджет позволяет, выбирайте органические овощи и фрукты. Они выращены без использования химических пестицидов и удобрений, что делает их полезнее для здоровья.

Если ваш бюджет позволяет, выбирайте органические овощи и фрукты. Они выращены без использования химических пестицидов и удобрений, что делает их полезнее для здоровья. Чистка и обработка. После покупки всегда тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой, чтобы удалить любые остатки пестицидов и бактерий. Если возможно, очищайте их перед употреблением.

После покупки всегда тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой, чтобы удалить любые остатки пестицидов и бактерий. Если возможно, очищайте их перед употреблением. Хранение. Некоторые овощи и фрукты лучше хранить в холодильнике для сохранения свежести, в то время как другие, такие как бананы и помидоры, лучше хранить при комнатной температуре.

Фото: Zakon.kz

Специалисты просят не забывать: ваше здоровье во многом зависит от качества пищи, которую вы употребляете. Но стоит признаться в том, что каждый из нас хоть раз делал покупку у уличных продавцов, будь это разливное мороженое или напитки.

Прежде всего места стихийной торговли удобно расположены: вышел из автобуса, никуда ходить не надо, по пути захватил то, что тебе нужно. Да и к чему платить дороже, если можно сэкономить. Скорей всего, поэтому эта устоявшаяся традиция торговли остается непобедимой в Алматы. И вообще, есть ли другой способ у продавцов заработать на хлеб, кроме как с утра до ночи, несмотря на любую погоду, разворачивать свой незаконный мини-базарчик?

