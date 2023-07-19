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Опубликованы итоги проверки розового озера близ Павлодара

Опубликованы итоги проверки розового озера близ Павлодара Фото: gov.kz
Сотрудники Министерства экологии, представители акимата, экологи и местное население проверили озеро Коряковка в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, озеро Коряковка расположено во впадине с плоским дном. По условиям образования осадочное. Площадь озера – около 11 км2, длина – 5,6 км, ширина – 1,5 км. площадь зеркала – 4,1 км2, глубина – 0,3-0,7 м. Озеро представляет собой соленую залежь. Мощность пласта соли меняется от 0,42 до 0,76 м, средняя – 0,61 м. Участок находится в 17 км к северо-востоку от Павлодара. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Коряковка (к западу) и Кеменгер (к северо-востоку). Район находится в области сухих степей с равнинным рельефом.

Озеро является бессточным. Основное питание происходит за счет атмосферных осадков. При этом основное влияние на наполнение озера оказывает осеннее увлажнение и количество зимних осадков. Озеро не включено в перечень рыбохозяйственных водоемов Павлодарской области.

озеро Коряковка

Фото: gov.kz

"Если говорить о факте обмеления озера, можно констатировать, что уменьшение площади озера Коряковка связано с природно-климатическими факторами. Надо отметить, что водохозяйственная обстановка в текущем году для наполнения озера неблагоприятная. Из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года. Уровень воды в озере упал, ведь озеро не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек. Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая погодная температура", – отметил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Е. Умаров.

Местные жители отметили, что последние четыре года в связи с погодными условиями озеро в действительности затянулось, но это связано с цикличностью, погодными условиями.

озеро Коряковка

Фото: gov.kz

Территорию озера очистят от автомобильных шин.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно высохшее озеро Коряковка. 13 июля представители Управления недропользования выезжали на озеро, заявили в Министерстве экологии. Результаты показали факт незаконной добычи соли из озера.

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