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Законодательство РК

Обещал "помочь" в легализации иностранных авто: подозреваемого задержали в Алматы

Обещал "помочь" в легализации иностранных авто: подозреваемого задержали в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали мужчину, который обещал жителям южной столицы "помочь" в легализации иностранных авто, а также предлагал свое "содействие" в получении водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, свои услуги 29-летний подозреваемый оценивал от 250 тыс. тенге и выше, в зависимости от объема "помощи".

"По факту мошенничества в нашем подразделении зарегистрировано четыре аналогичных заявления. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В отношении гражданина А. 1994 г. р. расследуется уголовное дело по ст. 190 ("Мошенничество") УК РК. Сейчас следователи проверяют личность задержанного на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям".Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев

Он отметил, что подозреваемого взяли под стражу.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Динара Халдарова
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