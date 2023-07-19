Обещал "помочь" в легализации иностранных авто: подозреваемого задержали в Алматы

В Алматы задержали мужчину, который обещал жителям южной столицы "помочь" в легализации иностранных авто, а также предлагал свое "содействие" в получении водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, свои услуги 29-летний подозреваемый оценивал от 250 тыс. тенге и выше, в зависимости от объема "помощи".

"По факту мошенничества в нашем подразделении зарегистрировано четыре аналогичных заявления. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В отношении гражданина А. 1994 г. р. расследуется уголовное дело по ст. 190 ("Мошенничество") УК РК. Сейчас следователи проверяют личность задержанного на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям". Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев

Он отметил, что подозреваемого взяли под стражу.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Материал по теме Иностранка пыталась купить гражданство РК за 300 тысяч тенге в Туркестанской области

12 июля 2023 года стало известно, что необычный случай мошенничества раскрыли полицейские в Туркестанской области: аферист обещал помочь иностранке с получением гражданства Казахстана в обмен на 300 тыс. тенге. Женщина, которая переехала из Узбекистана в РК, доверилась ему, но в итоге так и не увидела ни своих денег, ни казахстанского паспорта.