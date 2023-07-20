В мечтах о пальмах: как астанчане отдыхают на городском пляже

Жара в Астане в самом разгаре, значит, пришло время пляжного отдыха. Несмотря на будний день, на столичном городском пляже собралось немало людей, многие из которых пришли с детьми. Подробнее о том, как отдыхают на пляже астанчане, читайте на Zakon.kz.

Вход на пляж стоит 1000 тенге. Купившим билет надевают бумажный браслет на руку. Посетители пляжа проходят досмотр, показывая содержимое сумок. Такой контроль оказался не многим по вкусу. Одна из посетителей Мариям вместе с мужем и тремя детьми старается приходить сюда отдыхать как можно чаще.

"Мы сюда приходим часто, на протяжении нашего проживания в столице. А живем тут уже больше 10 лет. Пляж – это самое удобное место для нашей семьи, так как она немаленькая. У нас трое детей. Здесь поменяли условия, правда, стало как-будто слишком строго. На входе очень тщательно проверяют сумки, мне кажется, это лишнее. В целом, все хорошо. Это единственный пляж в городе, которым можем воспользоваться. Мы отдыхаем вообще в других местах. Но когда в городе и можем позволить себе во время, после работы или на выходных, то приезжаем сюда". Мариям

Фото: Zakon.kz

В отличие от нее для подруг Айжан и Кульпан сегодняшний поход на пляж был первым за это лето.

"Мы в первый раз пришли за это лето. Нам нравится, что это природный водоем, не бассейн. Мы уже пять часов тут сидим. Купаемся, вода хорошая. Все хорошо, но лежаки платные. Подорожали. Хотелось бы больше лежаков бесплатных". Айжан

Фото: Zakon.kz

Аренда одного шезлонга на пляже стоит 1500 тенге. За эту сумму им можно пользоваться неограниченное количество времени. Также на территории продают надувные жилеты и спасательные круги. Сумма варьируется в районе 1500-2000 тенге.

Фото: Zakon.kz

"На берегу Есиля замечательно отдыхаем. Очень хорошо проводим время. Людей много. Хорошие места для отдыха. Рядом вода, мне очень нравится. Я приехала с семьей, друзьями, детьми. Уже два часа тут отдыхаю. Уже третий раз этим летом прихожу. Сегодня, правда, я не купалась, занималась детьми". Посетитель пляжа Жайна

Фото: Zakon.kz

На пляже дежурят несколько спасателей от местного ДЧС. Они от интервью отказались, мол, не положено.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также на территории желающие могут сыграть в волейбол. Именно возле волейбольной площадки корреспондент Zakon.kz встретила посетителя, который представился Джеком-Воробьем. По мнению мужчины, чтобы привлечь больше людей на пляж, нужно увеличить число зонтов, под которыми можно спрятаться от солнца.

Фото: Zakon.kz

"А лучше пальмы (смеется. – Прим. ред.). Убраться тут надо получше. Местами подмести или помыть со шлангов площадки деревянные. Лежаки бы нужны с матрасами, но, наверное, это дорого. Если бы были они, каждый день бы сюда приходил. Стараюсь ходить как можно чаще, пока солнце светит. И один пляж у нас в городе, позорище. Нужно больше. В любых столицах СНГ по пять пляжей. Хоть Минск, Киев, что угодно взять – очень много пляжей в городе. А у нас один и то недоделан. Так-то хорошо, что туалет есть". Джек-Воробей

Отдыхали не только жители, но и гости столицы. Сауле приехала в Астану из Костаная. Находясь тут уже пару месяцев, она впервые попала на пляж.

Фото: Zakon.kz

"Наконец-то сегодня дети привели меня на пляж. Здесь очень хорошая аура. Много людей, детей. Все отдыхают. Правда, сегодня солнышко не такое яркое, чтобы загорать. Но очень тепло, хорошо. Радует, что спасатели сидят, наблюдают со своих башенок. Это очень радует, потому что очень много детей. Все нравится. Солнце, воздух и вода – это лучшие друзья". Сауле

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что днем температура стояла в районе 30 градусов тепла, некоторые посетители посчитали воду достаточно прохладной. Асель приходит на пляж каждый день.

"Нам все нравится, все хорошо. Каждый день приходим с ребенком. Она на инвалидности, купаемся с ней, когда вода теплая. Сегодня вода прохладная немного. Бывает теплее. Все хорошо, но еще бы сюда грибочков побольше для тенька, чтобы от солнца спрятаться. А так все хорошо. Последние лет пять точно ходим сюда". Асель

Фото: Zakon.kz

Однако изменчивая астанинская погода внесла некоторые коррективы в отдых посетителей. Ближе к 17.00 небо стало темнеть, поднялся ветер и начал покрапывать мелкий дождь. Часть отдыхающих засобирались домой.

Фото: Zakon.kz

Но столичные жители знают, что и эта тень в настроении Астаны ненадолго. Буквально через полчаса солнце вновь вышло из-за туч и порадовало своим теплом.