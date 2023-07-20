Со своим нельзя: как быть в ситуации, когда не пустили на зону отдыха с едой и напитками

Не утихают споры среди казахстанцев о законности запрета проноса еды и напитков на территорию зон отдыха. Zakon.kz обратился к экспертам, чтобы выяснить, имеют ли бизнесмены право на такие ограничения.

В разгар летних отпусков в Сети появляются новые видеосвидетельства того, как посетителей не пускают со своими продуктам к бассейнам в комплексы семейного отдыха, порой со скандалом.

Совсем недавно такой случай произошел на входе в развлекательный комплекс "8 озер". Как отмечается в ролике, размещенном в TikTok, посетительнице не разрешили пронести продукты на территорию экокурорта, чем вызвали возмущение гостьи. Женщина заявила, что это несоблюдение законодательства страны.

Еще в мае Комитет по защите прав потребителей заявлял об ущемлении прав казахстанцев, предполагая, что с началом отпускного сезона начнется шквал обращений от возмущенных граждан, которых незаконно не пропустили "со своим".

Говорилось, что по закону о защите прав потребителей предприниматель обязан обеспечить посетителю свободный вход на территорию зоны отдыха со всем имуществом, которое имеется у него в наличии и приобретено законным путем, если эти вещи не нарушают общественный порядок и нравственность. В особенности такой запрет недопустим, если подобные товары продаются в самой зоне отдыха.

Кроме того, отметили в комитете, запрет пользоваться едой и напитками, купленными у других предпринимателей, противоречит Предпринимательскому кодексу – это антиконкурентное действие. Предпринимателям-нарушителям грозит штраф в размере от 200 до 1500 МРП.

При этом стоит понимать, что справедливо не разрешать приносить с собой еду и напитки, к примеру, в рестораны. Но для зон отдыха продажа еды и напитков является дополнительной услугой, навязывать которую закон запрещает.

Ситуацию прокомментировала председатель Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская. По ее мнению, если зона отдыха предоставляет своим посетителям такую услугу, как "питание", владельцы вправе запретить пронос продуктов на свою территорию. Обусловлено это тем, что таким образом организация или заведение стараются обезопасить себя от фактов отравления занесенной едой. Если такой случай произойдет, хозяевам тяжело будет разобраться, какими продуктами отравился человек – из местной кухни или принесенными с собой.

"В этом вопросе есть нюансы. На самом деле "Восемь Озер" – это комплекс, где имеются рестораны. Там же есть проживание и другие услуги. Условия посещения их комплекса для отдыха описаны на их сайте. Если там значится, что с собой заносить питание запрещено, в том числе и детское, то пронести свои продукты на входе не разрешат. Такие правила установлены из-за того, что если люди заходят на территорию со своей едой, в случае пищевого отравления владельцам комплекса будет сложно доказать, что отравления произошли при приеме принесенной еды, а не которую предоставили в ресторане "Восемь Озер". Светлана Романовская

Если посетитель оплачивает только вход, добавила эксперт, и на зоне отдыха нет ни ресторанов, ни кафе, и это оговаривается в "Условиях посещения" данного заведения заранее, то вы имеете право взять что-то с собой.

Но чаще всего при этом запрещен пронос спиртных напитков. Это ограничение основано на том, что владелец стремится максимально обезопасить своих гостей от посетителей в алкогольном опьянении, которые могут вести себя неадекватно.

"Таким образом, предприниматель сам устанавливает правила на своей территории, чтобы избежать случаев отравления посетителей принесенной едой. Именно заведение несет ответственность за здоровье и безопасность граждан", – заключила глава Лиги потребителей.

В свою очередь председатель Республиканской ассоциации потребителей Казахстана Жаслан Айтмаганбетов имеет обратное мнение, основанное на 8 статье Закона "О защите прав потребителей", согласно которой потребитель имеет право на свободное заключение договоров на приобретение товаров (выполнение работ и оказание услуг) без каких-либо навязываний.

"В статье 8-1 Закона "О защите прав потребителей" есть такая норма, которая говорит о том, что потребитель имеет право на приобретение товаров и услуг без навязывания дополнительных услуг. Отсюда следующее: если я прохожу на какую-либо зону отдыха, плачу за вход, и формат заведения не запрещает употребление продуктов на ее территории, как, например, в магазине одежды, на аттракционе или в музее, подразумевая под собой возможность употребления пищи, то проходить "со своим" запретить не могут – это будет являться ущемлением и нарушением прав потребителя. Такие действия не являются законными, так как расцениваются, по сути, как навязывание второй услуги – чтобы я у них еще и кушал", – объяснил Жаслан Айтмаганбетов.

Спикер рассказал о следующем моменте: есть категория людей, которой необходимо соблюдать пищевой режим, не делая большие интервалы в питании. Иными словами, таким людям нельзя голодать – речь идет о диабетиках и других пациентах с серьезными заболеваниями. Тут также запрещающие действия можно воспринимать как серьезное ущемление прав такой группы людей. Определенным лицам нужна и вовсе определенная продукция, а у заведения она не имеется в наличии и не продается.

"Исходя из общих принципов законодательства, ограничение права на использование моего имущества может быть строго оговорено законом, а не теми или иными правилами, установленными в отдельно взятых организациях. Не всегда собственные правила заведений соответствуют закону Казахстана". Жаслан Айтмаганбетов

Также эксперт рассказал, какой порядок действий необходимо соблюсти гостю, если его не пустили на зону отдыха со своими продуктами и он не намерен с этим мириться.

Первое, что нужно сделать, – это зафиксировать факт того, что ваше право нарушено. Сделать это можно с помощью съемки (согласно п. 12 статьи 24 Закона РК "О защите прав потребителей" продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством). При необходимости можно вызвать полицию. Следующим шагом должно быть направление досудебной претензии услугодателю о возмещении ущерба, также и морального. В течение 10 дней они должны отреагировать – выполнить требования. В случае отказа подается иск в суд, где признают действия заведения незаконными и взыскивается тот ущерб, который нанесли при нарушении права потребителя.

"Право пользоваться своим имуществом по своему усмотрению не регулируется правилами каких-либо организаций или заведений, оно регулируется только законом. Это право собственности. К примеру, я купил булку хлеба – имею право пользоваться этой услугой, то есть – есть этот продукт. Мне говорят "нельзя", то есть ограничивают меня в правах пользоваться собственным имуществом. Тогда это нужно прописать в законе – ограничить мое право на использование этой продукции". Жаслан Айтмаганбетов

Конечно, есть соблюдение условий договора, на которые могут сослаться те или иные заведения, не желающие пропускать клиентов со своей едой, но при всем этом в первую очередь условия не должны противоречить законодательству и не нарушать права потребителя, подчеркнул Жаслан Айтмаганбетов.

Юрист Сергей Уткин оценил сложившуюся ситуацию со стороны отношений бизнеса и государства. Уткин считает, что "ноги" этой проблемы растут из желания государства, а точнее – государственных чиновников, регулировать и контролировать как можно больше различных отношений, особенно в сфере бизнеса.

"Желание это понятно: оно сулит большими доходами. Чиновнику по большому счету нет разницы, за что разбираться с бизнесменом, – лишь бы таких разборок было побольше, а значит, больше будут и коррупционные доходы. А теперь представьте себе: практически все население страны являются потребителями, значит, ежедневно возникают тысячи конфликтных ситуаций между ними и бизнесом, то есть, защита прав потребителей государством – это клондайк для чиновников", – поделился мнением известный юрист.

Он добавил, что в спорной ситуации чиновник будет искать свою выгоду, а защита прав потребителей – лишь повод вклиниться в процесс.

"Свой интерес на противоречиях между потребителями и бизнесом ловят и всевозможные общества по защите прав потребителей, которые зарабатывают на оказании услуг потребителям и иногда выступают чуть ли не как рэкет по отношению к бизнесу, предлагая за определенную плату ограждать от претензий назойливых потребителей. Поэтому вроде бы благое дело с точки зрения потребителей, все это государственное регулирование конкурентной среды на самом деле является пшиком и больше вредит развитию бизнеса, а значит, в итоге уменьшает конкуренцию и, соответственно, увеличивает цены и ухудшает качество товаров, работ и услуг". Сергей Уткин

По словам юриста, на реально свободном конкурентном рынке цена и качество регулируются исключительно самим рынком.

"Потребитель не ввязывается в написание жалоб госчиновнику на бизнес, а просто голосует ногами: приобретает товары, работы и услуги у другого продавца. Отток покупателей и потеря прибыли – самый лучший стимул для бизнеса к изменениям в лучшую сторону. Ну а кто оказался непонятлив – тому путь в банкротство. И никакие чиновники со своим регулированием здесь не нужны". Сергей Уткин

Специалист уточнил, что при приобретении товаров, работ и услуг между бизнесом и потребителем добровольно заключается договор. Даже если никакая бумага не подписывалась, считается, что договор заключен, и в случае неисполнения договора любая сторона может обратиться за разрешением спора в суд.

Уткин выразил мнение о ситуации при посещении "Восьми Озер", когда администрация не пустила гостей со своей едой на территорию комплекса.

"Предприниматель комплекса предлагает оказать услугу на определенных условиях. В том числе в отдых входит условие о приобретении еды и напитков только на территории, пусть и по относительно высоким ценам. Если потребитель не согласен с этими условиями, он идет к конкуренту, а не ругается с бизнесом. Задача государства – создать условия для свободного конкурентного рынка. Если спрос на подобные зоны отдыха с бассейнами высок, и владельцы такого бизнеса зарабатывают сверхприбыли, значит, вокруг должны начинать как грибы расти подобные зоны отдыха, которые будут конкурировать между собой, из-за чего цены для потребителей снизятся, а качество услуг вырастет". Сергей Уткин

Юрист отмечает, что при этом снизятся доходы и у бизнеса: кто-то разорится, кто-то закроется и переориентируется – бесконечный круговорот бизнесов и потребителей на свободном рынке, где решения о покупке и продаже товаров, работ и услуг принимаются добровольно.

"Знаю, что есть случаи привлечения подобных предпринимателей к административной ответственности за ограничение конкуренции. Если речь идет о единственном кинотеатре в ТРЦ, где десятки продавцов фастфуда, но в кинотеатр пускают с едой, приобретенной только у одного продавца еды, то с ограничением конкуренции внутри ТРЦ можно согласиться. Но если речь идет о рынке услуг зон отдыха с бассейнами, то их ведь много, и этот рынок свободный (конкурентный), а значит, вроде бы нет ограничения конкуренции. А если свободного рынка на самом деле нет, и владельцы зон отдыха с бассейнами находятся в сговоре, и все одинаково ограничивают вход с едой и напитками, и все одинаково задирают на них цены, то применение мер реагирования в целом по рынку вполне логично за ценовой сговор". Сергей Уткин

По мнению юриста, вопросом: "почему при увеличивающемся спросе количество подобных зон отдыха у нас не растет?", должно озаботиться государство.

"Может, потому, что с предпринимателей требуют взятки за изменение целевого назначения земельного участка и за выдачу архитектурно-планировочного задания", – предполагает специалист в области права.

Вот с чем необходимо бороться, а не с высокими ценами у конкретных бизнесменов на конкурентном рынке, заключил Уткин.

К слову, в комплексе "Восемь Озер" нам так и не прокомментировали ситуацию с запретом проноса еды на их территорию.