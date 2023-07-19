Туристы на Капчагае жалуются на недостаток туалетов

Отдыхающие на водохранилище Капчагай пожаловались на малое количество общественных туалетов. В акимате обещают решить проблему в следующем туристическом сезоне, сообщает Zakon.kz.

По словам туристов, несмотря на большое количество отдыхающих, на побережье практически отсутствуют уборные.

Касается это не только общего городского пляжа, но и территории коммерческих объектов.

"Мы были на Капчагае 4 дня, и самое ужасное было, когда на выходных приехали десятки тысяч туристов. Туалет найти было очень тяжело, но и там была очередь и грязно. Хотелось бы, чтобы там установили побольше уборных. Это, прежде всего, гигиена". Турист из Алматы Асылбек Сандибеков

Материал по теме "Яблоку негде упасть": 40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня

Как сообщили в акимате Конаева, всего на берегу имеется 8 туалетов. Из них два являются бесплатными, а остальные – платными – 150 тенге за одно посещение. Однако на фоне большого количества туристов это очень мало.

"Мы планировали в этом году установить там общественные туалеты, но в связи с разделением Алматинской области проект был приостановлен. Теперь на 5,2 км пляжа мы начнем строительство новых объектов в следующем году, там предусмотрена и установка общественных уборных". Заместитель руководителя отдела ЖКХ города Асхат Жексембеков

Чиновник добавил, что после реконструкции пляжа на побережье озера Капчагай появятся амфитеатр, душевые кабины, смотровые площадки, велодорожки, пирс и камеры видеонаблюдения.

17 июля 2023 года появилось видео, что в минувшие выходные на трассе Конаев – Алматы образовались многокилометровые заторы из отдыхающих на побережье водохранилища. Из-за большого количества отдыхающих коммунальным службам города приходится за сутки вывозить до 15 тонн мусора.