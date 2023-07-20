Как казахстанские синоптики изучают природные явления

Как выглядит погода со спутника, чем опасны красивые облака и почему в Казахстане достоверный прогноз погоды можно сделать максимум на 5 дней, - на эти и другие вопросы эксперты "Казгидромета" ответили Zakon.kz.

Пять дней доверия

"Непредсказуемый, как погода", "Настроение переменчиво, как ветер". Складывается ощущение, что большинство поговорок о погоде зародились здесь, в Казахстане. Раскаленный летний полдень здесь может смениться грозой с градом и холодным ветром, а температура воздуха – упасть на 15 градусов за считанные часы. Дождь в феврале и снег в мае никого давно не удивляют. Все эти явления начальник управления краткосрочных прогнозов РГП "Казгидромет" Ардак Кальменова описывает тремя простыми словами – резко континентальный климат.

Фото "Казгидромет"

"На территории Казахстана действительно возможен резкий перепад, сегодня – 40 градусов тепла, а завтра – 25 градусов тепла. Разница в 15 градусов за сутки – это для нас не аномалия, а норма. Это характерный признак, потому что мы находимся в середине континента и подвержены синоптическим процессам. Холод к нам приходит часто с Таймыра или из района Скандинавского полуострова. Циклоны приходят из района Каспийского моря. Также бывают западные вторжения, когда циклон перемещается из района Черного моря". Ардак Кальменова

Большую роль играет характер земной поверхности на территории Казахстана. Большая часть страны – это степи и мелкосопочник. У нас нет большого числа горных или лесных массивов, которые могли бы оказывать существенное влияние на движение воздушных масс. Также мы далеки от океанов, которые смягчают климат на побережье. Потому все приходящие к нам атмосферные фронты (так называют переходные зоны между крупными воздушными массами с разными физическими свойствами, например, холодными и теплыми), циклоны и антициклоны свободно перемещаются через территорию Казахстана в любом направлении.

"В Казгидромете составляются прогнозы погоды от одних суток и до сезона полностью. Но хорошая оправданность прогнозов – 3-5 суток. Потому что жизненный цикл циклонов и антициклонов короткий, 3-5 дней, затем происходит смена барических образований (областей высокого или низкого давления), и погода меняется. Поэтому оправдываемость прогнозов на 3-5 суток – 92% - 95% по областям, а по городам чуть ниже – 88% - 90%". Ардак Кальменова

Области странных дел

Открытость буквально всем ветрам и переменчивость погоды на территории Казахстана создают условия для образования зон своеобразных климатических загадок и чудес. Одна из таких – на крайнем юго-востоке Казахстана, в южной части Туркестанской и Кызылординской областей. Местные специалисты сравнивают погоду в регионе с климатом сухих субтропиков.

Отметим, что субтропический пояс нашего полушария находится географически между 30 и 40 градусами северной широты, хотя климатический субтропик более вариативен. Для сравнения, в субтропическом поясе Северного полушария находятся северные государства Африки, Турция, северный Ирак, Иран, юг Узбекистана, Афганистан, северная и западная части Пакистана. А это даже не близко к южным областям Казахстана.

Фото "Казгидромет"

И, тем не менее, характерный для сухих субтропиков климат с малым количеством осадков в течение года и преимущественно осенне-зимним периодом их выпадения, а также рядом других признаков можно отметить в юго-восточных регионах Казахстана. Причина такого явления – хребты Тянь-Шаня, которые прикрывают юго-восточные территории Казахстана с севера и запада.

"По югу Туркестанской и югу Кызылординской области погода отличается от той, что наблюдается над большей частью территории страны, так как эти регионы защищает горная цепь. Туда не доходят дожди, принесенные циклонами, не доходят холода. На юге Туркестанской и Кызылординской областей климат похож на пустынный, при этом в горных районах прохладнее, чем в целом в регионе. То есть, мы отмечаем летом на большей части области температуру 30 -35 градусов, и в горных регионах может быть 25 градусов". Ардак Кальменова

Горы меняют климат на северо-востоке Казахстана, куда заходят хребты Алтай-Саянской горной системы, а также в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях, где находятся хребты Заилийского и Джунгарского Алатау.

Еще один край со своим характером – Атырауская и Мангистауская области в западной части Казахстана. Здесь "делает погоду" большая пустынная территория Плато Устюрт и Каспийское море.

"В Атырауской и Мангистауской областях часто наблюдаются пыльные бури. В этих регионах летом жарче, чем по стране в целом. Но в Мангистауской области на погоду влияет Каспийское море, на побережье температура всегда немного ниже в жаркие дни". Ардак Кальменова

И, конечно, для Казахстана с его безграничными открытыми просторами характерны сильные ветра. Но есть регионы, где в силу разных причин ветер становится особенно резким и непредсказуемым.

"В Жетысуской области в районе озера Алаколь бывают резкие усиления ветра. В ВКО есть Жарминский район, там тоже часто наблюдается усиление ветра. В Акмолинской области, когда циклоны влияют на нашу территорию, то в Бурабае и Ерейментау очень сильные ветра". Ардак Кальменова

А вот "хронические" дожди в Астане на День столицы, которые шли даже вопреки дорогостоящим усилиям по разгону облаков авиацией, как оказалось, совсем не загадка.

"Если посмотреть статистику, стабильно именно днем 6 июля бывают кратковременные дожди, иногда ливень, и к концу дня усиливается ветер. Это статистикой доказано. В этом году было без осадков, но тут скорее исключение из правил, и по прогнозу ожидали кратковременные дожди 6 июля". Ардак Кальменова

По ее словам, веселые и опасные шутки в разных регионах летом устраивают так называемые конвективные облака. Они формируются из испарений, поднимающихся в жаркий день от поверхности земли. Когда солнце нагревает землю, влага испаряется, теплый пар поднимается вверх и в более высоких и холодных слоях атмосферы конденсируется. Этот процесс "взлета" теплого пара, собственно, и называют конвекцией.

При этом процесс как бы разгоняет сам себя. При конденсации выделяется тепло, оно способствует тому, чтобы влажный воздух еще интенсивнее поднимался вверх. В результате формируются кучевые облака. Чем интенсивнее конвекция, тем выше получаются облачные "башни". Их вершины иногда пересекают нулевую изотерму – условную границы в атмосфере, над которой температура воздуха опускается к отрицательным отметкам. Тогда капли воды внутри облака замерзают и кристаллизуются. Что приводит к дополнительному выделению тепла и подъему потоков влажного воздуха еще выше.

Фото: pixabay

Кстати, по конвективным облакам можно на любительском уровне прогнозировать погоду. Невысокие кучевые облака или плоские называют "облаками хорошей погоды". Стоит ожидать в ближайшие часы легкого ветерка, переменной облачности без осадков и в целом погоды как на картинке.

Но когда образуются средние и мощные кучевые облака – белоснежные башни со свинцово-серым основанием, подавляющие своими размерами, тут уже, как говорится, жди беды. Их называют кучево-дождевыми и даже штормовыми. Подножия облачных башен находятся на высоте от 1 км, а их вершины могут подниматься на высоту более 4 км. Рекордные значения в тропических широтах – до 20 км.

Фото: pixabay

Мощные кучевые облака, как правило, предвещают опасные атмосферные явления – грозы, шквалы, штормы и смерчи. А кристаллизация в верхних слоях облачных башен может представлять опасность для самолетов. Воздушное судно на большой скорости попадает буквально под "обстрел" кусками льда. Они не только создают адский шум, но и могут повредить стекло в кабине пилотов и вызвать разгерметизацию. Поэтому для авиации так важна работа метеорологов, которые вовремя отслеживают образование мощных кучевых облаков, грозовых ячеек и других опасных явлений и предупреждают о необходимости скорректировать маршрут полета.

На земле, в воздухе и в космосе

На вопрос, кто и где следит за погодой, ответ простой – люди. Метеорологи и климатологи порой буквально живут на наземных метеостанциях.

Хотя на дворе и XXI век, и существуют автоматические станции, отслеживающие температуру, силу и направление ветра и уровень осадков. Кстати, в Казахстане 119 таких станций, собирающих и передающих данные без участия человека. Но до сих пор во всем мире лучше всего за погодой наблюдают люди.

Фото "Казгидромет"

Более 200 метеостанций расположены в разных регионах Казахстана, в городах и селах, в степи, в лесу и даже на островах в море. На них работают метеорологи, которые следят за работой измерительных приборов и передают данные в "Казгидромет".

В 2022 году казахстанская метеослужба отметила столетний юбилей. В стране есть 36 станций, которые удостоены сертификатов Всемирной метеорологической организации, в которую входят 193 страны. Сертификат выдается метеостанции, которая 100 и более лет работала непрерывно. То есть, если станция хотя бы на один день прекращает наблюдения, отсчет начинается заново.

Самая старая станция в Казахстане – Иргиз в Кызылординской области, ей 175 лет. Также сертификатов удостоены такие станции, как Форт Шевченко (в Актау), Актобе, Семиярка (ВКО), Явленка (СКО) и другие.

Помимо 347 наземных станций, погоду над страной наблюдают девять высотных станций. Это метеозонды, поднятые в атмосферу и передающие данные о температуре, давлении, влажности, движении воздушных масс и другие параметры.

Важная часть наблюдений за погодой ведется из космоса, снимки и измерения передают спутники, находящиеся на околоземной орбите.

"Вид со спутника обновляется каждые 15 минут. На таких снимках видно развитие конвективной облачности, можно отследить перемещение циклонов и антициклонов. Полученные данные мы сопоставляем с наблюдениями, сделанными на земле и на высоте. Аэрологические станции отправляют данные два раза в сутки, а на земле наши наблюдатели каждые три часа выходят на площадку и наблюдают за погодой. Они отправляют данные к нам в "Казгидромет", здесь данные группируются и отправляются в Москву. Там находится один из мировых центров сбора информации о погоде. Затем уже из Москвы мы получаем данные в виде карт, на которых указаны области высокого и низкого давления, температура воздуха, видно перемещение циклонов и антициклонов на континенте". Ардак Кальменова

В центре прогнозов "Казгидромета" работа идет круглосуточно, семь дней в неделю. Метеорологи работали и во время карантина, и в периоды сложных погодных условий. Потому что иногда данные о погоде могут быть жизненно важными.

Фото "Казгидромет"

Не так давно Казахстан пережил дни аномальной жары, пик которой пришелся на 11 июля. И тогда в период чрезвычайной пожарной опасности прогноз погоды был главным документом для пожарных и спасателей.