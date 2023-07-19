Град, гроза и ветер ожидаются в трех областях Казахстана

В трех областях Казахстана на четверг объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере, юге, в центре Абайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на севере, западе, юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.