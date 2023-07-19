Ситуация в Украине: Польша пообещала запретить ввоз зерна, Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, который прибыл туда с визитом, сообщает Zakon.kz.

Италия не имеет на вооружении самолетов F-16 и не намерена закупать их для обучения украинских пилотов, заявил министр обороны Гуидо Крозетто, комментируя в среду в национальном парламенте итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

Правительство Ирландии направит дополнительно 5 млн евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в Киев.

Более 10 тыс. воздушных судов числятся в государственном реестре России. Росавиация за полтора года перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний, сообщает ведомство.

Правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением и монополией на власть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".

Польша самостоятельно запретит ввоз зерна из Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной.

Греко-католики принимают деятельное участие в разжигании и поддержке гонений на православных верующих Украины, говорится в докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском совещании, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля. Читайте также Умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург" В Узбекистане футбольные клубы освободили почти от всех налогов Глава британской разведки: Искусственный интеллект не заменит шпионов

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