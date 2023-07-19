Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Польша пообещала запретить ввоз зерна, Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, который прибыл туда с визитом, сообщает Zakon.kz.
  • Италия не имеет на вооружении самолетов F-16 и не намерена закупать их для обучения украинских пилотов, заявил министр обороны Гуидо Крозетто, комментируя в среду в национальном парламенте итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
  • Правительство Ирландии направит дополнительно 5 млн евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в Киев.
  • Более 10 тыс. воздушных судов числятся в государственном реестре России. Росавиация за полтора года перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний, сообщает ведомство.
  • Правящие элиты на Западе злоупотребили своим положением и монополией на власть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".
  • Польша самостоятельно запретит ввоз зерна из Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной.
  • Греко-католики принимают деятельное участие в разжигании и поддержке гонений на православных верующих Украины, говорится в докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском совещании, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля.

Читайте также

Умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург"

В Узбекистане футбольные клубы освободили почти от всех налогов

Глава британской разведки: Искусственный интеллект не заменит шпионов

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Ирландия Европейский Союз НАТО Великобритания Италия Польша США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
российский рубль
Рубль пикирует вниз: упадет ли тенге вслед за российской валютой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления