Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во время матча между "Кайратом" и "Пахтакором" на стадионе погас свет

футбол Фото: pixabay
Во время товарищеского матча между "Кайратом" и ташкентским "Пахтакором" в Алматы на Центральном стадионе погас свет, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

На 63-й минуте встречи при счете 0:0 на стадионе неожиданно погас свет и команды были вынуждены взять небольшую паузу – через несколько минут свет на арене включили обратно.

Это второй матч между алматинским и ташкентским клубами в текущем году. В феврале в Ташкенте победу одержал чемпион Узбекистана со счетом 4:3.

Алматинская команда на данный момент располагается на пятой строчке турнирной таблицы Казахстанской Премьер-лиги.

Читайте также

Не просто "товарняк": "Севилья" примет эквадорский "Индепендьенте"

Чем завершится противостояние чемпионов Казахстана и Грузии

Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами"

Елена Беляева
Алматы Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
российский рубль
Рубль пикирует вниз: упадет ли тенге вслед за российской валютой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления