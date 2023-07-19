Во время матча между "Кайратом" и "Пахтакором" на стадионе погас свет

Во время товарищеского матча между "Кайратом" и ташкентским "Пахтакором" в Алматы на Центральном стадионе погас свет, сообщает Zakon.kz.

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На 63-й минуте встречи при счете 0:0 на стадионе неожиданно погас свет и команды были вынуждены взять небольшую паузу – через несколько минут свет на арене включили обратно.

Это второй матч между алматинским и ташкентским клубами в текущем году. В феврале в Ташкенте победу одержал чемпион Узбекистана со счетом 4:3.

Алматинская команда на данный момент располагается на пятой строчке турнирной таблицы Казахстанской Премьер-лиги.

