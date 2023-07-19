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Токаев предложил создать механизм укрепления продбезопасности

Казахстан продукты безопасность предложение Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев на первом Саммите "Центральная Азия+Совет сотрудничества арабских государств Залива" предложил создать механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На Саммите в своем выступлении президент Казахстана отдельное внимание уделил задаче укрепления продовольственной безопасности.


"В целях укрепления глобальной продовольственной безопасности предлагаю создать механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства также высказался по поводу того, что Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны.

Еще президент Казахстана заявил о готовности увеличить казахстанский экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов.

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