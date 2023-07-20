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Появились слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл временно разошлись

Появились слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл временно разошлись Фото: wikipedia
Из-за финансовых трудностей принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили пожить на разных континентах, сообщает Zakon.kz

По информации издания Express после финансовых неудач, которые начали преследовать пару на фоне потери сделки со стриминговой платформой Spotify. Супругам пришлось продать особняк в Калифорнии.

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в сущий ад. Мы надеемся, что время, проводимое порознь на разных континентах, поможет им найти всё, что им нужно, чтобы двигаться дальше", - приводит издание слова источников.

Кроме того, другой источник сообщил, что пара "продала свой особняк в Монтесито" и что Гарри «живет в другом месте".

Между тем, как указала газета Mirror, информация о возможном расколе в отношениях пары является необоснованной. 

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