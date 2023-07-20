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В Актобе убийце сотрудницы местного акимата добавили срок

В Актобе убийце сотрудницы местного акимата добавили срок Фото: скриншот с видео
По просьбе родных погибшей сотрудницы акимата ее убийце увеличили тюремный срок с 11 до 15 лет, сообщает Zakon.kz

По информации КТК преступник получил всего 11 лет, но брат погибшей настаивал на том, что 29-летний мужчина с особой жестокостью расправился с бывшей возлюбленной и не дал ей ни малейшего шанса остаться в живых. Поэтому сегодня на апелляции огласили новый срок. Судебная коллегия согласилась, что преступление было совершено с особой жестокостью. И назначила теперь 15 лет колонии.

В последнем слове (которое убийца читал с тетради) он просил учесть наличие трех детей и отца-инвалида.

 "Прошу простить меня за содеянное. Еще раз приношу извинения перед родными. Полностью осознаю свою вину. Искренне раскаиваюсь"осужденный Дархан Умбет

Как сообщали ранее, убийство произошло в середине февраля. Известно, что жертва и преступник, несмотря на большую разницу в возрасте, находились в любовных отношениях. При последней встрече сотрудница акимата узнала, что мужчина женат. Возникла ссора, в ходе которой молодой любовник нанес женщине 35 ударов ножом. А затем закинул труп в багажник своего авто.

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