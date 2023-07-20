Взрыв газопровода в Йоханнесбурге: есть пострадавшие
По информации SABC, ранения получили большое количество прохожих и водителей, некоторые из них уже были госпитализированы. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.
"Служба спасения Йоханнесбурга подтвердила факт взрыва на улице Bree Street.., в результате которого произошло частичное обрушение дороги", - говорится в сообщении SABC.
На месте работают спасатели. Власти создают зону эвакуации в радиусе одного километра вокруг места обрушения дороги. Это связано с тем, что в воздухе присутствует химический запах.
Премьер-министр провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи, который находился на месте происшествия, отметил обширный ущерб в результате взрыва газа.
Ранее сообщали, что 17 июля, что в ресторане провинции Цзянсу на востоке Китая взорвался газовый баллон: один человек погиб и один ранен.
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