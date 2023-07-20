Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете

Представителей трех знаков зодиака астрологи предупреждают, что им стоит позаботиться о финансовой подушке безопасности, чтобы не остаться без средств к существованию в будущем. Это Овны, Рыбы и Близнецы, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Киноафиша" рожденные под знаком Овна считают, что деньги нужны для того, чтобы их тратить. Овен импульсивен, как ни один из его соседей по гороскопу, если он видит вещь и она нравится — значит, нужно ее приобрести. Зарабатывает этот знак неплохо и может позволить себе любой каприз. А вот над тем, что рано или поздно финансы иссякнут, он не задумывается.

Овен тратит деньги налево и направо, не жалеет средств на дорогие гаджеты, автомобили и прочие вещи, которые придадут ему статусности в глазах окружающих. Но в итоге в старости нередко остается у разбитого корыта.

Близнецы, на первый взгляд, уж точно не станут в чем-то нуждаться. Им покровительствует сам Меркурий, планета, названная в честь бога торговли, а потому заработки у представителей знака довольно солидные. Вот только звезды не наделили их умением экономить и откладывать средства на черный день. Близнецы обожают шопинг, а потому львиная доля заработанного уходит на исполнение желаний — а список этих желаний постоянно пополняется. С таким отношением к деньгам Близнецы встречают старость в нищете.

Рыбам можно с полным правом отдать лавры самого нерационального знака во всем гороскопе. Его представители мало задумываются над тем, что необходимо помнить о завтрашнем дне, и просто плывут по течению. Судьба предоставляет им много шансов обогатиться, но рассеянные Рыбы не замечают их. Опомнятся представители знака только в старости. Тут-то и выяснится, что за всю свою долгую жизнь Рыбы не отложили ни копейки, и теперь необходимо как-то себя обеспечивать. Остается уповать лишь на чудо.

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