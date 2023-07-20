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Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем

Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем Фото: скриншот с видео
Подрядчики заявили, что пока никак не могут достроить самый большой мост Казахстана через Бухтарминское водохранилище. Причина – нет денег, сообщает Zakon.kz.

По информации Astanatv, замдиректора мостостроительной фирмы Нигматулла Абдулхаков сообщил, что обещанный транш в 20 млрд тенге до сих пор не поступил. И компания, поскольку связана договорами, вынуждена была за свои средства закупить за границей особо прочный металл, который у нас не производят.

Финансирования не хватает.

Общая стоимость моста – более 60 миллиардов тенге. Треть из них освоили: построили дорогу и технический мост, чтобы вести строительство даже зимой. Забили глубинные 40-метровые сваи и уже начали возводить пролеты. Заказчик – областное управление строительства.

В ведомстве пояснили, что переправу начали строить по прямому поручению главы государства, и финансирование должно идти из республиканского бюджета, для этого мост и включили в пять стратегических объектов страны. Но документы об этом застряли где-то в Миннацэкономики. Строители говорят, что им уже задерживают заработную плату, к слову, работают тут 300 человек, в основном, местные жители.

"Этот мост, который нужен, который соединяет регионы, районы, который жизненно важен и необходим, теперь его взять и зарезать этот проект – "нет финансирования". Просто если так продлится месяц-второй – всё. Этот мост уйдет в долгострой".Замдиректора по строительству моста ТОО "Облшыгысжол" Нигматулла Абдулхаков

Местные депутаты-аманатовцы также обратились к правительству с требованием сдержать обещания и выделить деньги на жизненно важный объект. Поскольку от переправы зависят 30 тысяч человек.

К слову, мост ждали более 50 лет, и сейчас жители с ужасом ждут, что стройка века остановится. Они боятся, что старенькие паромы, которые сейчас перевозят людей и машины через Бухтарму, вряд ли выдержат еще несколько лет эксплуатации.


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Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область Казахстан
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