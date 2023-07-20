Король российской эстрады Филипп Киркоров собрался жениться

Ди-джей и телеведущая Катя Гусева проговорилась СМИ, что 56-летний Филипп Киркоров счастлив в личной жизни и скоро женится, сообщает Zakon.kz

По информации KP.ru, Киркоров наконец то встретил женщину своей мечты, он уже живет с новой возлюбленной, но имя не озвучивает.

"Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни. Но я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь", - объяснила ди-джей.

Ранее сообщалось, что певец был женат лишь единожды - на Алле Пугачевой. Пара прожила 11 лет и развелась в 2005 году. Тогда король российской эстрады клялся, что хотел сохранить брак, но его муза настояла на расставании, так как ей не хватало внимания. В 2012 году Филипп впервые стал отцом - у него родилась дочь Алла-Виктория, а через год появился сын Мартин.

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