Главное к утру: лицензирование детских лагерей, визит Токаева в Саудовскую Аравию и победа "Астаны" в матче ЛЧ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите в Саудовской Аравии со множеством инициатив. Минпросвещения предлагает ввести лицензирование детских лагерей и "Астана" победила тбилисское "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Визит в Саудовскую Аравию

На первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" Касым-Жомарт Токаев предложил создать механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.

Также президент заявил, что Казахстан готов к углублению взаимодействия с участниками Соглашения ОПЕК+

Токаев указал на перспективы развития туризма с арабскими государствами, а также что Казахстан готов увеличить экспорт товаров с арабскими государствами и Казахстан заинтересован в поставках сельхозпродукции в арабские страны.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что на полях Саммита Токаев провел ряд встреч: с президентом Таджикистана, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, с принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и др. Обсуждалось сотрудничество, развитие и укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.

Лицензирование детских лагерей

Министерство просвещения Казахстана предлагает отменить мораторий на проверки частных организаций образования и ввести лицензирование детских лагерей.

Такие поправки министерство начало разрабатывать в начале года после ряда скандальных случаев в частных детских садах. "Мы подготовили пакет изменений в законодательство и предлагаем во всех организациях образования, пусть это будет детский центр развития, детсад, школа или колледж, не имеет значения, обеспечить беспрепятственный доступ, даже если это частный бизнес. Мораторий должен быть снят", – сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Кроме того, она предложила ввести лицензирование детских лагерей, чтобы они соответствовали необходимым требованиям по содержанию и инфраструктуре. "Школу же невозможно открыть без лицензии, колледж тоже. А как открывают лагерь? Они ставят кровати, разыгрывают столовую, ставят поваров и даже никого не уведомляют об этом. Поэтому очень важно принять лицензирование, чтобы все лагеря соответствовали требованиям", – добавила Насымжан Оспанова.

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