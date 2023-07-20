Региональным бюджетам выделили средства для решения вопросов занятости граждан

Правительство утвердило постановление от 14 июля 2023 года о корректировке показателей республиканского бюджета на 2023 год и внесении изменений и дополнений в постановление от 6 декабря 2022 года "О реализации Закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщает Zakon.kz.

Постановление утверждает распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на обеспечение социальной поддержки граждан по вопросам занятости.

Всего из бюджета выделено 1 590 758 000 тенге. Из них:

в город Астану и Акмолинскую область – 82 133 000 тг,

в город Шымкент и Актюбинскую, Жамбылскую, Карагандинскую области – 82 132 000 тг,

в город Алматы – 100 386 000 тг, в Алматинскую область – 100 385 000 тг,

в Атыраускую, Мангистаускую, Павлодарскую области – 69 741 000 тг,

в ВКО, Абайскую – 70 572 000 тг,

в ЗКО, СКО, Костанайскую, Жетысускую, Улытаускую области – 69 740 000 тг.,

в Туркестанскую область – 115 424 000 тг.

Кроме того, скорректирован Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций. Так, если ранее на данное направление планировали выделить 2 431 424 534 000 тенге, теперь же сумму сократили до 2 415 576 201 000 тенге.

Расходы на республиканские бюджетные инвестиционные проекты снизили с 377 443 980 000 тенге до 375 385 000 000 тенге.

Также перераспределены размеры трансфертов из Национального фонда на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах и на развитие систем теплоснабжения.

Увеличены суммы резерва правительства РК с 249 167 878 000 тенге до 254 203 488 000 тенге.

Подробнее смотрите в тексте постановления, которое вводится в действие 1 января 2023 года.