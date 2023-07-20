Региональным бюджетам выделили средства для решения вопросов занятости граждан
Постановление утверждает распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на обеспечение социальной поддержки граждан по вопросам занятости.
Всего из бюджета выделено 1 590 758 000 тенге. Из них:
- в город Астану и Акмолинскую область – 82 133 000 тг,
- в город Шымкент и Актюбинскую, Жамбылскую, Карагандинскую области – 82 132 000 тг,
- в город Алматы – 100 386 000 тг, в Алматинскую область – 100 385 000 тг,
- в Атыраускую, Мангистаускую, Павлодарскую области – 69 741 000 тг,
- в ВКО, Абайскую – 70 572 000 тг,
- в ЗКО, СКО, Костанайскую, Жетысускую, Улытаускую области – 69 740 000 тг.,
- в Туркестанскую область – 115 424 000 тг.
Кроме того, скорректирован Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций. Так, если ранее на данное направление планировали выделить 2 431 424 534 000 тенге, теперь же сумму сократили до 2 415 576 201 000 тенге.
Расходы на республиканские бюджетные инвестиционные проекты снизили с 377 443 980 000 тенге до 375 385 000 000 тенге.
Также перераспределены размеры трансфертов из Национального фонда на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах и на развитие систем теплоснабжения.
Увеличены суммы резерва правительства РК с 249 167 878 000 тенге до 254 203 488 000 тенге.
Подробнее смотрите в тексте постановления, которое вводится в действие 1 января 2023 года.