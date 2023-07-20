Канал незаконной миграции пресекли в Атырауской области

Комитет национальной безопасности заявил о пресечении канала незаконной миграции в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

17 июля ДКНБ по Атырауской области начал досудебное расследование по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса РК ("Организация незаконной миграции").

"Проведен ряд необходимых следственных действий, направленных на обеспечение всесторонности, полноты и объективности по уголовному делу. Указанные действия не влекут вмешательство в коммерческую и иную деятельность организаций", – рассказали в пресс-службе КНБ.

Как отметили в комитете, какие-либо лица не задерживались.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее был задержан начальник Управления миграционной полиции Шымкента.