У города Кентау в Туркестанской области изменили границы

Правительство утвердило постановление от 14 июля 2023 года "Об изменении границ города Кентау Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту постановления, правительство согласилось с совместным решением Туркестанского областного маслихата от 28 апреля 2023 года и постановлением акимата Туркестанской области от 2 мая 2023 года "Об изменении и установлении границ города Кентау и района Сауран Туркестанской области" об изменении границ (черты) города Кентау Туркестанской области путем включения земель района Сауран общей площадью 75 552 гектара.

Таким образом, общая площадь земель района Сауран, передаваемых в границы (черты) города Кентау, составила 75 552 га. Из них:

39693,09 га – земли сельскохозяйственного назначения,

607,4 га – земли населенных пунктов,

335,43 га – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения,

34424,1 – земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения,

491,98 га – земли водного фонда.

Постановление вводится в действие 30 июля 2023 года.