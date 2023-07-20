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Законодательство РК

У города Кентау в Туркестанской области изменили границы

Изменились границы города Кентау Туркестанской области Фото: wikimedia
Правительство утвердило постановление от 14 июля 2023 года "Об изменении границ города Кентау Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту постановления, правительство согласилось с совместным решением Туркестанского областного маслихата от 28 апреля 2023 года и постановлением акимата Туркестанской области от 2 мая 2023 года "Об изменении и установлении границ города Кентау и района Сауран Туркестанской области" об изменении границ (черты) города Кентау Туркестанской области путем включения земель района Сауран общей площадью 75 552 гектара.

Таким образом, общая площадь земель района Сауран, передаваемых в границы (черты) города Кентау, составила 75 552 га. Из них:

  • 39693,09 га – земли сельскохозяйственного назначения,
  • 607,4 га – земли населенных пунктов,
  • 335,43 га – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения,
  • 34424,1 – земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения,
  • 491,98 га – земли водного фонда.

Постановление вводится в действие 30 июля 2023 года.

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