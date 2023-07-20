18 улиц и 6 500 ям: в Усть-Каменогорске пересмотрели практику ремонта дорог

Ранее в Усть-Каменогорске асфальт начинали ремонтировать летом, однако администрация Жаксылыка Омара переработала эту практику. Уже третий год акимат города в вопросах дорожных ремонтов делает ставку на оперативность и этапность работ.

"Начинать в июне и заканчивать в сентябре – это удобно. Для чиновников и дорожников, – поясняет аким города, – но малоэффективно для горожан. Погода позволяет начинать работы уже в апреле. То есть успевать делать в два раза больше работы".





Фото: пресс-служба ОВП

Такой подход привел к тому, что ремонты заканчиваются уже к середине июля. И тогда в городе запускают второй этап работ уже на других улицах. В этом году в первом этапе удалось заменить покрытие на 18 участках. Теперь в акимате готовят перечень дополнительных работ на остаток лета и начало осени.

Фото: пресс-служба ОВП

Этот год в Усть-Каменогорске отметился еще одним новшеством в этой сфере. Жители города смогли сами заказывать ямочный ремонт в режиме онлайн. Специально разработанный чатбот принимал заявки устькаменогорцев и распределял их по подрядчикам, присылая обратно фотоотчеты о проделанной работе.

Изначально проект назвали "10 000 ям за 100 дней". Он длился с 1 апреля до 10 июля. Однако залатали дорожники всего 6500 ям. И дело не в их нерасторопности. Именно столько заявок прислали в чатбот жители города.

Фото: пресс-служба ОВП

"Мы предвидели такую ситуацию, что не наберем 10 тысяч ям, – говорит Жаксылык Омар. – На самом деле это доказывает, что с дорогами в городе не все настолько плохо, как это обычно раздувается в соцсетях".

Сэкономленные средства решено использовать дальше. Чатбот продолжит работать до конца сентября, и жители смогут также слать заявки на ремонты.