Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 442,68 тенге, евро – 497,09 тенге, рубля – 4,86 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443,5 тенге тенге, продажи – 446,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496,5 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,89 тенге.