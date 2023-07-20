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Экс-директора Атырауского НПЗ окончательно оправдали по делу об ущербе на 728 млн тенге

Экс-директору Атырауского НПЗ оставили в силе оправдательный приговор Фото: Атырауский НПЗ
Бывшего директора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая обвиняли в том, что он якобы подписал приказ о сдаче в эксплуатацию оборудования с дефектами, из-за чего предприятие понесло убытки на 728,6 млн тенге. В его действиях не нашли состава преступления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда 19 июля, судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляцию на приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая и директора департамента по закупкам того же предприятия. Оправдательный приговор оставили в силе.

Шухрата Данбая обвиняли в злоупотреблении служебным положением в группе лиц по предварительному сговору (п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК). Обвинение считало, что руководитель предприятия нанес заводу ущерб для извлечения личной выгоды. Прокурор требовал для обвиняемого 4,5 года лишения свободы. По версии прокуратуры, экс-директор нанес АНПЗ ущерб на 728 607 855 тенге, подписав приказ о сдаче в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с существенными недоработками и неполадками.

Суд первой инстанции признал Шухрата Данбая невиновным и не нашел в его действиях состава преступления. Сторона обвинения оспорила этот приговор и подала апелляцию, требуя наказать бывшего главу предприятия. Но областной суд не нашел никаких веских причин для изменения вердикта и оставил его в силе. Теперь Шухрат Данбай может потребовать возместить ему вред, причиненный действиями следствия.

Шухрат Данбай возглавлял Атырауский НПЗ с февраля 2019-го по июль 2021 года. Его задержали по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением в феврале 2022 года.

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