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Возврат земельного участка Каргалинскому заказнику отсрочили до 2040 года

Возврат земельного участка Каргалинскому заказнику отсрочили до 2040 года Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 14 июля 2023 года внесло изменения в постановление от 17 октября 2011 года "Об уменьшении территории Каргалинского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения", сообщает Zakon.kz.

В октябре 2011 года постановлением правительства территория Каргалинского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения была уменьшена на 2127,76 гектара.

Земельный участок был передан под добычу урана с условием возврата земель заказнику в 2022 году после завершения работ по добыче урана и проведения рекультивации нарушенных земельных участков.

Однако теперь правительство утвердило новое постановление, в соответствии с которым возврат земельного участка отложили до 2040 года.

Постановление введено в действие 14 июля 2023 года.

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