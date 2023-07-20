Возврат земельного участка Каргалинскому заказнику отсрочили до 2040 года

Правительство постановлением от 14 июля 2023 года внесло изменения в постановление от 17 октября 2011 года "Об уменьшении территории Каргалинского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения", сообщает Zakon.kz.

В октябре 2011 года постановлением правительства территория Каргалинского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения была уменьшена на 2127,76 гектара.

Земельный участок был передан под добычу урана с условием возврата земель заказнику в 2022 году после завершения работ по добыче урана и проведения рекультивации нарушенных земельных участков.

Однако теперь правительство утвердило новое постановление, в соответствии с которым возврат земельного участка отложили до 2040 года.

Постановление введено в действие 14 июля 2023 года.