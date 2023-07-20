Сотрудники птицефабрики в Карагандинской области украли 6 тысяч яиц

Трех сотрудников птицефабрики в Карагандинской области задержали за кражу 6 тысяч яиц. Ущерб, который своими действиями нанесли яичные воры, составил 312 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном ДП 20 июля, в УП Бухар-Жырауского района обратилось руководство одной из птицефабрик. Полицейских попросили расследовать неординарное дело: хищение яиц на сумму в 312 тысяч тенге.

Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали трех подозреваемых – мужчин в возрасте 23, 40 и 58 лет. Один из них оказался рабочим птицефабрики, двое других работали на предприятии охранниками.

"Они дали признательные показания, пояснив, что вступили в преступный сговор. Рабочий проносил в рюкзаке через КПП без досмотра похищенную продукцию, которую впоследствии делили между подельниками. За месяц злоумышленники прибрали к рукам 6 тысяч яиц", – сообщили в ДП Карагандинской области.

В отношении подозреваемых начали досудебное расследование по ст. 188 УК РК ("Кража").

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