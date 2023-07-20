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В Алматы построят 22 школы

В Алматы построят 22 школы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы построят 22 образовательных учреждения.

Ход реализации национального проекта "Комфортная школа" в Алматы обсудили на рабочем совещании под председательством акима города Ерболата Досаева. Мероприятие прошло с участием заместителей, а также акимов районов мегаполиса, руководителей управлений, представителей ТОО "НИИ "Алматыгенплан", АО "Samruk-Kazyna Construction" и др.

Новые 22 школы обеспечат 37 100 ученических мест – их строительство запланировано во всех восьми районах города. Акимат использует три механизма решения дефицита ученических мест: за счет государственного бюджета, выкуп школ "под ключ" у собственников земельных участков и строительство в рамках государственно-частного партнерства.

За счет госбюджета будут построены 13 школ на 23 100 ученических мест и 8 школ (на 12 тысяч мест) акимат Алматы выкупит "под ключ" у собственников. Еще одно среднее учебное заведение в мкр. Алгабас на 2000 ученических мест будет построено в рамках государственно-частного партнерства.

В Алматы построят 22 школы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За реализацию проекта несет ответственность АО "Samruk-Kazyna Construction". В настоящее время 10 земельных участков, находящихся на балансе Госфонда, переданы акиматом города исполнителю заказа. Два участка будут переданы после сноса существующих старых зданий школ (№97 и лицей №154). Аким Алматы поручил завершить процедуру сноса до 1 августа. Еще по 1 участку (на пересечении ул. Розыбакиева – Левитана) ведутся переговоры с собственником по согласованию стоимости участка земли. Их также планируется завершить до 1 августа, и участок будет передан на баланс АО "Samruk-Kazyna Construction".

Для выкупа школ "под ключ" правилами предусмотрены строительство здания и подведение инженерных сетей при необходимости за счет владельца земельного участка. На сегодня со всеми инвесторами подписаны соответствующие меморандумы, начало строительных работ планируется в IV квартале.

По итогам совещания аким города Ерболат Досаев дал поручения ускорить работу управлений по подготовке инфраструктуры для качественного строительства школ и своевременной сдачи их в эксплуатацию.

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