Комплексный план по противодействию теневой экономике до 2025 года утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 14 июля 2023 года утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023 – 2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики уровень теневой экономики в 2021 году составил 19,75%. Результатом внедрения Комплексного плана должно стать снижение уровня теневой экономики в 2023 году до 18,2%, в 2024 году – 16,6%, в 2025 году – 15%.

Как отмечается в плане, основная доля теневой экономики (56,2%) приходится на следующие индикаторы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД):

разница в доходе, рассчитанная на основе отклонения уровня уплаты налогов от среднеотраслевого показателя (в разрезе регионов); расхождения данных КГД по внешней торговле с таможенной статистикой страны контрагента с учетом корректировки на объем транзита и методологических особенностей.

Оставшаяся часть теневой экономики (26,3%) приходится на второй весомый индикатор - объем валовой добавленной стоимости предприятий неформального сектора.

Таким образом, указанные два индикатора составляют 82,5% теневого сектора.

При этом основными направлениями досчетов в структуре теневой экономики являются:

Уплата налогов, таможенных пошлин и иных платежей в бюджет.

Количество рисковых предприятий и объем безналичных транзакций.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте.

Соблюдение трудовых прав граждан.

Незаконный оборот наркотических средств, контрабандной, контрафактной и браконьерской продукции.

Достоверность и прозрачность статистической системы.

Для снижения уровня теневой экономики Правительство разработало ряд предложений, направленных на вывод предпринимателей из тени по линии налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и другие.

В частности, по направлению Оптовая и розничная торговля будут проработаны вопросы:

1. совершенствования административного законодательства с определением целесообразности внесения изменений и дополнений в части:

правонарушений в сфере таможенного дела

введения ответственности за продажу товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками или материальными носителями, без маркировки

введения ответственности за утрату или умышленное повреждение, уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб) или их удаление, замену

2. проведение проверок в отношении недобросовестных налогоплательщиков в сфере оборота подакцизной продукции, а также участников внешнеэкономической деятельности

3. совершенствования налогового законодательства в части:

возможности определения органами государственных доходов фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг;

приема сведений POS-терминалов и QR-платежей с учетом функционала контрольно–кассовых машин в информационную систему КГД;

проведения проверки и дачи заключений по налоговым периодам, где истекли сроки исковой давности для установления ущерба в рамках досудебного расследования;

пересмотра подходов администрирования НДС путем применения цифровых решений для пресечения фиктивных сделок;

внедрения учета убытков и расходов по операциям с финансовыми инструментами на международных фондовых рынках при определении индивидуального подоходного налога;

минимизации рисков получения необоснованной налоговой выгоды.

4. Проработка вопроса целесообразности применения налогового администрирования к лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ

5. Совершенствование камерального контроля с использованием средств биометрической идентификации рисковых налогоплательщиков в целях пресечения фактов выписки (аннулирования) фиктивных ЭСФ и подачи недостоверной налоговой отчетности и ряд других.

По направлению Транспорт и складирование:

Определение порядка осуществления контрольного закупа лекарственных средств как самостоятельного вида профилактического контроля в целях снижения оборота контрафактной продукции

Внедрение единой системы управления транспортными документами для перевода в электронный формат перевозочных документов, в том числе товарно-транспортных накладных, и интеграция с ИС "ЭСФ"

Внедрение систем электронного билетирования пассажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа

Обеспечение автоматизации процедуры проведения конкурса на городские (пригородные) внутриреспубликанские регулярные перевозки пассажиров и багажа

Проведение комплекса мер по выявлению и пресечению фактов передачи (продажи) третьим лицам иностранных бланков разрешений, выданных транспортным компаниям для осуществления международных автомобильных перевозок

Обеспечение эффективности таможенных досмотров с ежегодным увеличением на 5%

Внедрение новых процедур камерального контроля, в том числе:

процедуры сквозного контроля от импорта до конечного потребителя;

процедуры с использованием данных по импорту и другие

По направлению Обрабатывающая промышленность:

Выработка системных мер поддержки производителей, импортеров, иных субъектов частного предпринимательства, участвующих в процессах маркировки и прослеживаемости товаров

Блокировка передачи права недропользования и доли участия в компаниях недропользователей по заниженной стоимости сделок

Установление ограничения на вывоз угля железнодорожным транспортом для непрофильных субъектов бизнеса, не осуществляющих добычу и обогащение добытого угля

Обеспечение автоматизации государственных услуг в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым на единой платформе недропользователей (minerals.gov.kz)

Обеспечение проведения электронного аукциона посредством веб-портала реестра государственного имущества "e-qazyna.kz" по твердым полезным ископаемым для обеспечения равного доступа инвесторов и привлечения инвестиций в освоение неиспользуемых месторождений

Обеспечение автоматизации процессов, связанных с предоставлением и осуществлением права недропользования по углеводородам и добыче урана и другие

По направлению Сельское, лесное и рыбное хозяйство:

Совершенствование механизма субсидирования по принципу "бюджетирование, ориентированное на результат" за счет введения встречных обязательств для субъектов агропромышленного комплекса

Установление ограничения вывоза из Казахстана субсидируемого аммофоса и селитры автотранспортом

Автоматизация системы взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий (автотранспорт)

Цифровизация деятельности государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в целях повышения правовой защищенности граждан, прозрачности работы инспекторов и минимизации коррупционных рисков

Приобретение специальных транспортных средств и приспособлений, пожарно-наблюдательных вышек с установкой систем раннего обнаружения пожаров

Проработка вопроса внедрения системы прослеживаемости в растениеводстве от производителя до конечного потребителя и другие.

По направлению Операции с недвижимым имуществом:

Реализация Дорожной карты по интеграции БВУ и кредитных бюро с государственными информационными системами

Конкретизация случаев обязательной корректировки проектно-сметной документации по проектам, строящимся за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, исключив возможность самостоятельной замены товаров, работ и услуг, совокупность которых превышает 30% от общей стоимости проекта

Паспортизация многоквартирных жилых домов на платформе ИС "Е-шаңырак" для повышения прозрачности процессов управления домом и контроля учета расходов на коммунальные услуги

Установление обязанности технического надзора по мониторингу трудовых ресурсов на строительном объекте и другие.

По прочим направлениям:

Модернизация личного кабинета респондентов в системе E-stat (дополнение функционалом анализа данных в разрезе отраслей и регионов) для обеспечения достоверности статистической отчетности

Проработка вопроса пересмотра методики оценки ненаблюдаемой экономики в целях максимального охвата сфер теневой деятельности (с привлечением при необходимости международных экспертов)

Обеспечение прослеживаемости бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных закупок, на базе платформы цифрового тенге Национального Банка (разработка механизма контроля за целевым использованием средств в целях обеспечения полноты уплаты налогов, экспериментальная оценка использования платформы цифрового тенге Национального Банка в рамках государственных закупок)

Выработка предложений по предоставлению условных скидок при участии в государственных закупках потенциальным поставщикам, представляющим финансовую отчетность в депозитарий финансовой отчетности

Блокирование доступа к сайтам, содержащим запрещенный контент (информационное содержание web-страниц), посредством программы "Киберщит Казахстана"

Проведение анализа в сфере азартных игр с выработкой конкретных предложений

Информирование населения о признаках финансовых пирамид, интернет–мошенничестве, незаконном игорном бизнесе, вреде алкоголизма и наркомании посредством SMS–оповещения, интернет–портала egov, а также в качестве "таргетированной" рекламы на YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте, Facebook и других популярных платформах

Организация правового просвещения посредством СМИ и социальных сетей с разъяснением социальной опасности проституции и порнографии

Разработка порядка изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения цифровых активов по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы

Проведение профилактических работ по блокировке веб-сайтов нелицензированных криптобирж и криптообменников

Актуализация механизмов выделения и освоения льготного ГСМ на весенне-полевые и уборочные работы

Совершенствование учета лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от планирования закупа и до выдачи пациентам.

Ожидаемые от внедрения Комплексного плана результаты:

"Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики по отраслям, % в ВВП"

Оптовая и розничная торговля: 2022 год – 6,7; 2023 год – 6,1; 2024 год – 5,6; 2025 год – 5,0;

Транспорт и складирование: 2022 год – 3,2; 2023 год – 2,9; 2024 год – 2,6; 2025 год – 2,4;

Обрабатывающая промышленность: 2022 год – 1,2; 2023 год – 1,1; 2024 год – 1,0; 2025 год – 0,9;

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 2022 год – 1,9; 2023 год – 1,7; 2024 год – 1,6; 2025 год – 1,4;

Операции с недвижимым имуществом: 2022 год – 0,7; 2023 год – 0,6; 2024 год – 0,6; 2025 год – 0,5;

Прочие: 2022 год – 6,3; 2023 год – 5,8; 2024 год – 5,3; 2025 год – 4,7.

Постановление введено в действие 14 июля 2023 года.