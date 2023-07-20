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Законодательство РК

Комплексный план по противодействию теневой экономике до 2025 года утвердили в Казахстане

Утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023 – 2025 годы Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 14 июля 2023 года утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023 – 2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики уровень теневой экономики в 2021 году составил 19,75%. Результатом внедрения Комплексного плана должно стать снижение уровня теневой экономики в 2023 году до 18,2%, в 2024 году – 16,6%, в 2025 году – 15%.

Как отмечается в плане, основная доля теневой экономики (56,2%) приходится на следующие индикаторы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД):

  1. разница в доходе, рассчитанная на основе отклонения уровня уплаты налогов от среднеотраслевого показателя (в разрезе регионов);
  2. расхождения данных КГД по внешней торговле с таможенной статистикой страны контрагента с учетом корректировки на объем транзита и методологических особенностей.

Оставшаяся часть теневой экономики (26,3%) приходится на второй весомый индикатор - объем валовой добавленной стоимости предприятий неформального сектора.

Таким образом, указанные два индикатора составляют 82,5% теневого сектора.

При этом основными направлениями досчетов в структуре теневой экономики являются:

  • Уплата налогов, таможенных пошлин и иных платежей в бюджет.
  • Количество рисковых предприятий и объем безналичных транзакций.
  • Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте.
  • Соблюдение трудовых прав граждан.
  • Незаконный оборот наркотических средств, контрабандной, контрафактной и браконьерской продукции.
  • Достоверность и прозрачность статистической системы.

Для снижения уровня теневой экономики Правительство разработало ряд предложений, направленных на вывод предпринимателей из тени по линии налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и другие.

В частности, по направлению Оптовая и розничная торговля будут проработаны вопросы:

1. совершенствования административного законодательства с определением целесообразности внесения изменений и дополнений в части:

  • правонарушений в сфере таможенного дела
  • введения ответственности за продажу товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками или материальными носителями, без маркировки
  • введения ответственности за утрату или умышленное повреждение, уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб) или их удаление, замену

2. проведение проверок в отношении недобросовестных налогоплательщиков в сфере оборота подакцизной продукции, а также участников внешнеэкономической деятельности

3. совершенствования налогового законодательства в части:

  • возможности определения органами государственных доходов фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг;
  • приема сведений POS-терминалов и QR-платежей с учетом функционала контрольно–кассовых машин в информационную систему КГД;
  • проведения проверки и дачи заключений по налоговым периодам, где истекли сроки исковой давности для установления ущерба в рамках досудебного расследования;
  • пересмотра подходов администрирования НДС путем применения цифровых решений для пресечения фиктивных сделок;
  • внедрения учета убытков и расходов по операциям с финансовыми инструментами на международных фондовых рынках при определении индивидуального подоходного налога;
  • минимизации рисков получения необоснованной налоговой выгоды.

4. Проработка вопроса целесообразности применения налогового администрирования к лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ

5. Совершенствование камерального контроля с использованием средств биометрической идентификации рисковых налогоплательщиков в целях пресечения фактов выписки (аннулирования) фиктивных ЭСФ и подачи недостоверной налоговой отчетности и ряд других.

По направлению Транспорт и складирование:

  • Определение порядка осуществления контрольного закупа лекарственных средств как самостоятельного вида профилактического контроля в целях снижения оборота контрафактной продукции
  • Внедрение единой системы управления транспортными документами для перевода в электронный формат перевозочных документов, в том числе товарно-транспортных накладных, и интеграция с ИС "ЭСФ"
  • Внедрение систем электронного билетирования пассажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа
  • Обеспечение автоматизации процедуры проведения конкурса на городские (пригородные) внутриреспубликанские регулярные перевозки пассажиров и багажа
  • Проведение комплекса мер по выявлению и пресечению фактов передачи (продажи) третьим лицам иностранных бланков разрешений, выданных транспортным компаниям для осуществления международных автомобильных перевозок
  • Обеспечение эффективности таможенных досмотров с ежегодным увеличением на 5%
  • Внедрение новых процедур камерального контроля, в том числе:
    1. процедуры сквозного контроля от импорта до конечного потребителя;
    2. процедуры с использованием данных по импорту и другие

По направлению Обрабатывающая промышленность:

  • Выработка системных мер поддержки производителей, импортеров, иных субъектов частного предпринимательства, участвующих в процессах маркировки и прослеживаемости товаров
  • Блокировка передачи права недропользования и доли участия в компаниях недропользователей по заниженной стоимости сделок
  • Установление ограничения на вывоз угля железнодорожным транспортом для непрофильных субъектов бизнеса, не осуществляющих добычу и обогащение добытого угля
  • Обеспечение автоматизации государственных услуг в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым на единой платформе недропользователей (minerals.gov.kz)
  • Обеспечение проведения электронного аукциона посредством веб-портала реестра государственного имущества "e-qazyna.kz" по твердым полезным ископаемым для обеспечения равного доступа инвесторов и привлечения инвестиций в освоение неиспользуемых месторождений
  • Обеспечение автоматизации процессов, связанных с предоставлением и осуществлением права недропользования по углеводородам и добыче урана и другие

По направлению Сельское, лесное и рыбное хозяйство:

  • Совершенствование механизма субсидирования по принципу "бюджетирование, ориентированное на результат" за счет введения встречных обязательств для субъектов агропромышленного комплекса
  • Установление ограничения вывоза из Казахстана субсидируемого аммофоса и селитры автотранспортом
  • Автоматизация системы взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий (автотранспорт)
  • Цифровизация деятельности государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в целях повышения правовой защищенности граждан, прозрачности работы инспекторов и минимизации коррупционных рисков
  • Приобретение специальных транспортных средств и приспособлений, пожарно-наблюдательных вышек с установкой систем раннего обнаружения пожаров
  • Проработка вопроса внедрения системы прослеживаемости в растениеводстве от производителя до конечного потребителя и другие.

По направлению Операции с недвижимым имуществом:

  • Реализация Дорожной карты по интеграции БВУ и кредитных бюро с государственными информационными системами
  • Конкретизация случаев обязательной корректировки проектно-сметной документации по проектам, строящимся за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, исключив возможность самостоятельной замены товаров, работ и услуг, совокупность которых превышает 30% от общей стоимости проекта
  • Паспортизация многоквартирных жилых домов на платформе ИС "Е-шаңырак" для повышения прозрачности процессов управления домом и контроля учета расходов на коммунальные услуги
  • Установление обязанности технического надзора по мониторингу трудовых ресурсов на строительном объекте и другие.

По прочим направлениям:

  • Модернизация личного кабинета респондентов в системе E-stat (дополнение функционалом анализа данных в разрезе отраслей и регионов) для обеспечения достоверности статистической отчетности
  • Проработка вопроса пересмотра методики оценки ненаблюдаемой экономики в целях максимального охвата сфер теневой деятельности (с привлечением при необходимости международных экспертов)
  • Обеспечение прослеживаемости бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных закупок, на базе платформы цифрового тенге Национального Банка (разработка механизма контроля за целевым использованием средств в целях обеспечения полноты уплаты налогов, экспериментальная оценка использования платформы цифрового тенге Национального Банка в рамках государственных закупок)
  • Выработка предложений по предоставлению условных скидок при участии в государственных закупках потенциальным поставщикам, представляющим финансовую отчетность в депозитарий финансовой отчетности
  • Блокирование доступа к сайтам, содержащим запрещенный контент (информационное содержание web-страниц), посредством программы "Киберщит Казахстана"
  • Проведение анализа в сфере азартных игр с выработкой конкретных предложений
  • Информирование населения о признаках финансовых пирамид, интернет–мошенничестве, незаконном игорном бизнесе, вреде алкоголизма и наркомании посредством SMS–оповещения, интернет–портала egov, а также в качестве "таргетированной" рекламы на YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте, Facebook и других популярных платформах
  • Организация правового просвещения посредством СМИ и социальных сетей с разъяснением социальной опасности проституции и порнографии
  • Разработка порядка изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения цифровых активов по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы
  • Проведение профилактических работ по блокировке веб-сайтов нелицензированных криптобирж и криптообменников
  • Актуализация механизмов выделения и освоения льготного ГСМ на весенне-полевые и уборочные работы
  • Совершенствование учета лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от планирования закупа и до выдачи пациентам.

Ожидаемые от внедрения Комплексного плана результаты:

"Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики по отраслям, % в ВВП"

  • Оптовая и розничная торговля: 2022 год – 6,7; 2023 год – 6,1; 2024 год – 5,6; 2025 год – 5,0;
  • Транспорт и складирование: 2022 год – 3,2; 2023 год – 2,9; 2024 год – 2,6; 2025 год – 2,4;
  • Обрабатывающая промышленность: 2022 год – 1,2; 2023 год – 1,1; 2024 год – 1,0; 2025 год – 0,9;
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 2022 год – 1,9; 2023 год – 1,7; 2024 год – 1,6; 2025 год – 1,4;
  • Операции с недвижимым имуществом: 2022 год – 0,7; 2023 год – 0,6; 2024 год – 0,6; 2025 год – 0,5;
  • Прочие: 2022 год – 6,3; 2023 год – 5,8; 2024 год – 5,3; 2025 год – 4,7.

Постановление введено в действие 14 июля 2023 года.

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