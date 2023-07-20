Комплексный план по противодействию теневой экономике до 2025 года утвердили в Казахстане
Согласно данным Бюро национальной статистики уровень теневой экономики в 2021 году составил 19,75%. Результатом внедрения Комплексного плана должно стать снижение уровня теневой экономики в 2023 году до 18,2%, в 2024 году – 16,6%, в 2025 году – 15%.
Как отмечается в плане, основная доля теневой экономики (56,2%) приходится на следующие индикаторы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД):
- разница в доходе, рассчитанная на основе отклонения уровня уплаты налогов от среднеотраслевого показателя (в разрезе регионов);
- расхождения данных КГД по внешней торговле с таможенной статистикой страны контрагента с учетом корректировки на объем транзита и методологических особенностей.
Оставшаяся часть теневой экономики (26,3%) приходится на второй весомый индикатор - объем валовой добавленной стоимости предприятий неформального сектора.
Таким образом, указанные два индикатора составляют 82,5% теневого сектора.
При этом основными направлениями досчетов в структуре теневой экономики являются:
- Уплата налогов, таможенных пошлин и иных платежей в бюджет.
- Количество рисковых предприятий и объем безналичных транзакций.
- Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте.
- Соблюдение трудовых прав граждан.
- Незаконный оборот наркотических средств, контрабандной, контрафактной и браконьерской продукции.
- Достоверность и прозрачность статистической системы.
Для снижения уровня теневой экономики Правительство разработало ряд предложений, направленных на вывод предпринимателей из тени по линии налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и другие.
В частности, по направлению Оптовая и розничная торговля будут проработаны вопросы:
1. совершенствования административного законодательства с определением целесообразности внесения изменений и дополнений в части:
- правонарушений в сфере таможенного дела
- введения ответственности за продажу товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками или материальными носителями, без маркировки
- введения ответственности за утрату или умышленное повреждение, уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб) или их удаление, замену
2. проведение проверок в отношении недобросовестных налогоплательщиков в сфере оборота подакцизной продукции, а также участников внешнеэкономической деятельности
3. совершенствования налогового законодательства в части:
- возможности определения органами государственных доходов фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг;
- приема сведений POS-терминалов и QR-платежей с учетом функционала контрольно–кассовых машин в информационную систему КГД;
- проведения проверки и дачи заключений по налоговым периодам, где истекли сроки исковой давности для установления ущерба в рамках досудебного расследования;
- пересмотра подходов администрирования НДС путем применения цифровых решений для пресечения фиктивных сделок;
- внедрения учета убытков и расходов по операциям с финансовыми инструментами на международных фондовых рынках при определении индивидуального подоходного налога;
- минимизации рисков получения необоснованной налоговой выгоды.
4. Проработка вопроса целесообразности применения налогового администрирования к лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ
5. Совершенствование камерального контроля с использованием средств биометрической идентификации рисковых налогоплательщиков в целях пресечения фактов выписки (аннулирования) фиктивных ЭСФ и подачи недостоверной налоговой отчетности и ряд других.
По направлению Транспорт и складирование:
- Определение порядка осуществления контрольного закупа лекарственных средств как самостоятельного вида профилактического контроля в целях снижения оборота контрафактной продукции
- Внедрение единой системы управления транспортными документами для перевода в электронный формат перевозочных документов, в том числе товарно-транспортных накладных, и интеграция с ИС "ЭСФ"
- Внедрение систем электронного билетирования пассажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа
- Обеспечение автоматизации процедуры проведения конкурса на городские (пригородные) внутриреспубликанские регулярные перевозки пассажиров и багажа
- Проведение комплекса мер по выявлению и пресечению фактов передачи (продажи) третьим лицам иностранных бланков разрешений, выданных транспортным компаниям для осуществления международных автомобильных перевозок
- Обеспечение эффективности таможенных досмотров с ежегодным увеличением на 5%
- Внедрение новых процедур камерального контроля, в том числе:
- процедуры сквозного контроля от импорта до конечного потребителя;
- процедуры с использованием данных по импорту и другие
По направлению Обрабатывающая промышленность:
- Выработка системных мер поддержки производителей, импортеров, иных субъектов частного предпринимательства, участвующих в процессах маркировки и прослеживаемости товаров
- Блокировка передачи права недропользования и доли участия в компаниях недропользователей по заниженной стоимости сделок
- Установление ограничения на вывоз угля железнодорожным транспортом для непрофильных субъектов бизнеса, не осуществляющих добычу и обогащение добытого угля
- Обеспечение автоматизации государственных услуг в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым на единой платформе недропользователей (minerals.gov.kz)
- Обеспечение проведения электронного аукциона посредством веб-портала реестра государственного имущества "e-qazyna.kz" по твердым полезным ископаемым для обеспечения равного доступа инвесторов и привлечения инвестиций в освоение неиспользуемых месторождений
- Обеспечение автоматизации процессов, связанных с предоставлением и осуществлением права недропользования по углеводородам и добыче урана и другие
По направлению Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
- Совершенствование механизма субсидирования по принципу "бюджетирование, ориентированное на результат" за счет введения встречных обязательств для субъектов агропромышленного комплекса
- Установление ограничения вывоза из Казахстана субсидируемого аммофоса и селитры автотранспортом
- Автоматизация системы взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий (автотранспорт)
- Цифровизация деятельности государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в целях повышения правовой защищенности граждан, прозрачности работы инспекторов и минимизации коррупционных рисков
- Приобретение специальных транспортных средств и приспособлений, пожарно-наблюдательных вышек с установкой систем раннего обнаружения пожаров
- Проработка вопроса внедрения системы прослеживаемости в растениеводстве от производителя до конечного потребителя и другие.
По направлению Операции с недвижимым имуществом:
- Реализация Дорожной карты по интеграции БВУ и кредитных бюро с государственными информационными системами
- Конкретизация случаев обязательной корректировки проектно-сметной документации по проектам, строящимся за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, исключив возможность самостоятельной замены товаров, работ и услуг, совокупность которых превышает 30% от общей стоимости проекта
- Паспортизация многоквартирных жилых домов на платформе ИС "Е-шаңырак" для повышения прозрачности процессов управления домом и контроля учета расходов на коммунальные услуги
- Установление обязанности технического надзора по мониторингу трудовых ресурсов на строительном объекте и другие.
По прочим направлениям:
- Модернизация личного кабинета респондентов в системе E-stat (дополнение функционалом анализа данных в разрезе отраслей и регионов) для обеспечения достоверности статистической отчетности
- Проработка вопроса пересмотра методики оценки ненаблюдаемой экономики в целях максимального охвата сфер теневой деятельности (с привлечением при необходимости международных экспертов)
- Обеспечение прослеживаемости бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных закупок, на базе платформы цифрового тенге Национального Банка (разработка механизма контроля за целевым использованием средств в целях обеспечения полноты уплаты налогов, экспериментальная оценка использования платформы цифрового тенге Национального Банка в рамках государственных закупок)
- Выработка предложений по предоставлению условных скидок при участии в государственных закупках потенциальным поставщикам, представляющим финансовую отчетность в депозитарий финансовой отчетности
- Блокирование доступа к сайтам, содержащим запрещенный контент (информационное содержание web-страниц), посредством программы "Киберщит Казахстана"
- Проведение анализа в сфере азартных игр с выработкой конкретных предложений
- Информирование населения о признаках финансовых пирамид, интернет–мошенничестве, незаконном игорном бизнесе, вреде алкоголизма и наркомании посредством SMS–оповещения, интернет–портала egov, а также в качестве "таргетированной" рекламы на YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте, Facebook и других популярных платформах
- Организация правового просвещения посредством СМИ и социальных сетей с разъяснением социальной опасности проституции и порнографии
- Разработка порядка изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения цифровых активов по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы
- Проведение профилактических работ по блокировке веб-сайтов нелицензированных криптобирж и криптообменников
- Актуализация механизмов выделения и освоения льготного ГСМ на весенне-полевые и уборочные работы
- Совершенствование учета лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от планирования закупа и до выдачи пациентам.
Ожидаемые от внедрения Комплексного плана результаты:
"Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики по отраслям, % в ВВП"
- Оптовая и розничная торговля: 2022 год – 6,7; 2023 год – 6,1; 2024 год – 5,6; 2025 год – 5,0;
- Транспорт и складирование: 2022 год – 3,2; 2023 год – 2,9; 2024 год – 2,6; 2025 год – 2,4;
- Обрабатывающая промышленность: 2022 год – 1,2; 2023 год – 1,1; 2024 год – 1,0; 2025 год – 0,9;
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 2022 год – 1,9; 2023 год – 1,7; 2024 год – 1,6; 2025 год – 1,4;
- Операции с недвижимым имуществом: 2022 год – 0,7; 2023 год – 0,6; 2024 год – 0,6; 2025 год – 0,5;
- Прочие: 2022 год – 6,3; 2023 год – 5,8; 2024 год – 5,3; 2025 год – 4,7.
Постановление введено в действие 14 июля 2023 года.