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В Алматы проходит отбор курсантов в Академию МВД

В Алматы проходит отбор курсантов в академию МВД Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова
После непродолжительной паузы Алматинская академия МВД вновь будет выпускать курсантов, которые выбрали путь верного служения Родине в рядах казахстанской полиции.

С 17 июля стартовала кампания по приему абитуриентов. В ней учувствуют самые достойные абитуриенты, прибывшие из разных уголков Казахстана.

"Кандидаты, достойные учебы в Академии МВД, на конкурсной основе уже приступили к сдаче зачетов и нормативов по физической подготовке. Вместе с тем ребята проходят проверку по медицинским показаниям. Завершительным этапом пройдет конкурсный отбор на основе баллов ЕНТ и результатов зачетов".Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова

В ведомстве отметили, что в этом году впервые среди всех ведомственных вузов Алматинская академия МВД процесс отбора кандидатов проводит в новом формате. Прием проходит при непосредственном участии родственников и близких абитуриентов и с привлечением независимых экспертов. Также созданы все технические условия для кандидатов. К примеру, специализированный стадион "Динамо" оснащен по последнему стандарту – удобная беговая дорожка позволяет во всю мощь раскрыть спортивный потенциал ребят, что отражает их хорошие показатели.

В Алматы проходит отбор курсантов в академию МВД

Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова

Все проводимые мероприятия проходят под личным контролем и при непосредственном участии начальника Алматинской академии МВД РК генерал-майора полиции Айдара Сайтбекова. Так, в день регистрации он провел встречу с родителями и сопровождающими абитуриентов. Диалог состоялся конструктивным, начальник ведомства ответил на все интересующие вопросы собравшейся аудитории. Он также заверил, что кампания по отбору достойных курсантов пройдет прозрачно, открыто, под пристальным наблюдением общественности, полностью исключив какие-либо коррупционные риски. Также начальник учебного заведения встретился с обладателями "Алтын белгі", высших баллов по ЕНТ, детьми и женами полицейских, погибших на службе, а также спортсменами и выразил им благодарность за весомый вклад в успешное развитие Казахстана в разных сферах жизнедеятельности, за заслуги отцов – полицейских, которые ценой своей жизни совершали подвиги.

В Алматы проходит отбор курсантов в академию МВД

Фото: Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова

Вместе с тем о ходе мероприятий, проводимых в рамках абитуриентской кампании, высказался известный блогер, представитель гражданского общества, специалист по профориентационной работе среди школьников Айдос Жуманазар.

"Являясь членом отборочной комиссии, непосредственно убеждаюсь в открытости и прозрачности данной абитур-кампании. Это всё, на мой взгляд, является главной составляющей правильной организационной работы", – подчеркнул независимый эксперт Айдос Жуманазар.

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