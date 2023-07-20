Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина избил водителя скорой помощи в Туркестанской области

Мужчина избил водителя скрой помощи в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области мужчина избил сотрудника скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах человек в белой футболке избил сотрудника скорой помощи, затем выпил кружку пива и уехал с места происшествия без ГРНЗ, попрощавшись с сотрудником полиции. 

В полиции прокомментировали данное видео.


28 апреля в Толебийский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Ленгер водитель автомобиля Volkswagen Passat избил водителя скорой медицинской помощи. 

Полицейские установили, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил травмы. 

Водителя Volkswagen Passat доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него легкую степень опьянения.

"По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство". В ходе следствия водитель скорой подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет", – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

25 июня в связи с примирением сторон уголовное дело прекращено. 

На водителя Volkswagen Passat составили два административных протокола: вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и управление машиной с подложными номерами.

Автомобиль водворили на штрафстоянку.

20 июля водитель Volkswagen был задержан и доставлен в суд для привлечения его к административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП.

"В отношении полицейского на видеозаписи, прибывшего по вызову, проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято законное решение и соответствующие меры", – говорится в сообщении. 

В Темиртау нетерпеливый водитель поругался с сотрудниками скорой помощи. 

Читайте также

Мать троих детей повесилась в Алматы

АФМ: Фальшивые доллары сбывали в Астане и Костанайской области

Наглый вор украл iPhone у влюбленных алматинцев

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем
Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления