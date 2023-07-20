Мужчина избил водителя скорой помощи в Туркестанской области
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах человек в белой футболке избил сотрудника скорой помощи, затем выпил кружку пива и уехал с места происшествия без ГРНЗ, попрощавшись с сотрудником полиции.
В полиции прокомментировали данное видео.
28 апреля в Толебийский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Ленгер водитель автомобиля Volkswagen Passat избил водителя скорой медицинской помощи.
Полицейские установили, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил травмы.
Водителя Volkswagen Passat доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него легкую степень опьянения.
"По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство". В ходе следствия водитель скорой подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет", – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
25 июня в связи с примирением сторон уголовное дело прекращено.
На водителя Volkswagen Passat составили два административных протокола: вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и управление машиной с подложными номерами.
Автомобиль водворили на штрафстоянку.
20 июля водитель Volkswagen был задержан и доставлен в суд для привлечения его к административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП.
"В отношении полицейского на видеозаписи, прибывшего по вызову, проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято законное решение и соответствующие меры", – говорится в сообщении.
В Темиртау нетерпеливый водитель поругался с сотрудниками скорой помощи.