Мужчина избил водителя скорой помощи в Туркестанской области

В Туркестанской области мужчина избил сотрудника скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах человек в белой футболке избил сотрудника скорой помощи, затем выпил кружку пива и уехал с места происшествия без ГРНЗ, попрощавшись с сотрудником полиции.

В полиции прокомментировали данное видео.





28 апреля в Толебийский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Ленгер водитель автомобиля Volkswagen Passat избил водителя скорой медицинской помощи.



Полицейские установили, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил травмы.



Водителя Volkswagen Passat доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него легкую степень опьянения.



"По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство". В ходе следствия водитель скорой подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет", – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

25 июня в связи с примирением сторон уголовное дело прекращено.



На водителя Volkswagen Passat составили два административных протокола: вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и управление машиной с подложными номерами.

Автомобиль водворили на штрафстоянку.



20 июля водитель Volkswagen был задержан и доставлен в суд для привлечения его к административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП.



"В отношении полицейского на видеозаписи, прибывшего по вызову, проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято законное решение и соответствующие меры", – говорится в сообщении.

В Темиртау нетерпеливый водитель поругался с сотрудниками скорой помощи.