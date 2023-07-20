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Законодательство РК

Объем инвестиций из России в Казахстан сократился

Казахстан инвестиции Россия сокращение Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров сообщил о снижении притока прямых иностранных инвестиций из Российской Федерации в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя МИД РК, официальные потоки по прямым инвестициям из России за 2022 год составили порядка 1,5 млрд долларов. 

"Но это спад, это порядка на 20% меньше, чем это было в 2021 году. Официальные потоки сокращаются, но количество компаний, приходящих из России, увеличилось в разы. Это и МСБ, а также крупные компании. Но, в первую очередь, западные". Алмас Айдаров

Он напомнил, что в настоящее время свыше 40 стран ввели экономические санкции против России. В связи с этим многие компании, не только российские, но и большинство западных, которые вели свою деятельность в России, в данный момент не могут там продолжать свою деятельность, но при этом хотят остаться на евразийском континенте. 

"Поэтому мы в первую очередь – ближайшая страна и они рассматривают вопросы переезда, релокации компаний в Казахстан". Алмас Айдаров

Спикер добавил, что сегодня определены порядка 400 компаний, которые интересны Казахстану.

"Это включая и российские, и в основном западные компании там. Больше всего компании США, Германии, Южной Кореи. Эти компании для нас представляют интерес, и мы не предоставляем какие-либо особые условия для них. Они работают в общем поле, в общем рынке, который мы предоставляем для всех инвесторов". Алмас Айдаров

Ранее представитель МИД РК рассказал об основных проблемах, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в Казахстане.

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Оксана Скибан
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