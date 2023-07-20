В Алматы с 21 июля закроют проезд на двух участках улицы Шагабутдинова

В Алматы перекроют проезд по двум участкам ул. Шагабутдинова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в Алмалинском районе Алматы:

с 21 июля по 4 августа будет закрыто движение для автотранспорта по ул. Шагабутдинова – от ул. Макатаева до ул. Гоголя. Движение будет перекрыто в обе стороны ;

будет закрыто движение для автотранспорта по ул. Шагабутдинова – от ул. Макатаева до ул. Гоголя. ; с 21 июля по 11 августа движение для автотранспорта будет закрыто по ул. Шагабутдинова – от ул. Айтеке би до ул. Гоголя. Движение будет перекрыто в одну сторону в восточном направлении .

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей при проведении текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью вышеуказанного уличного сегмента", – говорится в сообщении компании.

Жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных участков.

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Ранее сообщалось, что с 17 по 31 июля на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Цель – проверка их состояния, оборудования и выявление проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.