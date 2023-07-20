Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы с 21 июля закроют проезд на двух участках улицы Шагабутдинова

В Алматы с 21 июля закроют проезд на двух участках улицы Шагабутдинова Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы перекроют проезд по двум участкам ул. Шагабутдинова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в Алмалинском районе Алматы:

  • с 21 июля по 4 августа будет закрыто движение для автотранспорта по ул. Шагабутдинова – от ул. Макатаева до ул. Гоголя. Движение будет перекрыто в обе стороны;
  • с 21 июля по 11 августа движение для автотранспорта будет закрыто по ул. Шагабутдинова – от ул. Айтеке би до ул. Гоголя. Движение будет перекрыто в одну сторону в восточном направлении.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей при проведении текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью вышеуказанного уличного сегмента", – говорится в сообщении компании.

Жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных участков.

Материал по теме

В Алматы 17 июля начнут испытания теплосетей

Ранее сообщалось, что с 17 по 31 июля на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Цель – проверка их состояния, оборудования и выявление проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Читайте также

В Казахстане 15 тысяч учащихся обеспечат школьными принадлежностями

Переименование пика Нурсултан в горах Алматы опровергла федерация альпинизма

Активистка из Талгара добилась отмены штрафа за самостоятельный ремонт дороги

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем
Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления