Восстание машин: какие преимущества и угрозы таят в себе нейросети
…А не человек
Кто бы мог подумать, что лентяй-Сыроежкин из советских "Приключений Электроника" ухитрится в наше время восприниматься едва ли не пророком. Помните, как мальчишка в песенной форме восхищался и радовался тому, "до чего дошел прогресс"? Даже оценил происходящее как "невиданные чудеса". Вывод свой мотивировал просто, логично и по-Сыроежкенски: "Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек". Далее по тексту юный "экстрасенс" приоткрывает еще одну завесу тайны будущего: "Труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс".
Однако счастье героя длилось недолго. Решивший поменяться с усовершенствованным клоном местами в школе и дома, Сыроежкин со временем понял, что Электроник затмил его, сделав будто ненужным ни друзьям, ни учителям, ни родителям. Оно и неудивительно: "близнец" был хорош во всем – пении, спорте, учебе, послушании – не чета "прототипу" со средненькими способностями и несносным нравом. Оттого последующая песенка обыкновенного ребенка уже не так весела: "Никто не проявляет интереса к моей навек загубленной судьбе. Попался я на удочку прогресса и этим страшно навредил себе".
Так вот. В 2018 году нейросеть возьми да и "напиши" картину, которая впоследствии улетела с молотка за – внимание – $432 500. Полотно было продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке и стало первым в своем роде. Борьба за лот продолжалась менее семи минут. "Живые" художник и скульптор на том же аукционе были не столь высоко оценены покупателями – $75 000 и $87 500 за работы, потребовавшие времени, труда, навыков и таланта.
Отныне искусственный интеллект балует естественный артами на регулярной основе. Нарисовать по запросу он может, что угодно, а главное – моментально. А бонусом неплохо обрабатывает фотографии, то закидывая изображенных на них людей в фэнтези-миры, а то банально придавая им чуть больше совершенства, нежели отражается в зеркале. Тем временем любители и профессионалы рисования из плоти и кожи, теряя часть заказов на обложки для видео и яркие детали для интерьера, начинают недоверчиво коситься в сторону механического коллеги по ремеслу…
Вот только одними повелителями холстов и планшетов дело не ограничилось. Нейросети научились предсказывать музыкальные хиты, писать речи для чиновников, анализировать законодательство, блокировать неугодные сайты, вести прогноз погоды, словом, аккуратно "подсиживать" множество людей на их рабочих местах.
И нет, мы не преувеличиваем. В 2020 году Microsoft решил отказаться от редакторов новостей в пользу ИИ, источника заработка лишились 27 человек.
По результатам исследования инвестиционного банка Goldman Sachs, в ближайшем будущем около 300 млн человек также рискуют быть выставлены начальством на мороз. А все потому, что "братец-робот" будет способен выполнять до 46% задач в административном секторе и до 44% – в юриспруденции.
Теперь – менее глобально. Эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" оценили влияние автоматизации и искусственного интеллекта на рынок труда в Казахстане. Анализ проводился по двум возможным вариантам – автоматизации, роботизации или использования искусственного интеллекта в целом, а также отдельно по возможностям выполнения тех или иных функций при помощи ГИИ, таких как ChatGPT, Midjourney, Bard (Google), ChatSonic, Rytr, Neeva и других. Итак, согласно анализу возможного влияния автоматизации, роботизации или ГИИ на отечественный рынок труда, наибольшая автоматизация может быть достигнута в группах:
- руководителей и государственных служащих (до 59%);
- служащих в области администрирования (48%);
- специалистов-профессионалов (46%) и специалистов-техников (29%).
Наибольшая часть функций, которая может быть выполнена с помощью ГИИ, характерна для служащих в области:
- администрирования (44%);
- специалистов-техников (32%);
- специалистов-профессионалов (15%).
Впрочем, вопреки этому ИИ способен стоять на страже нашей с вами безопасности и спокойствия. Например, его хотят внедрять в школах, заменив не всегда эффективные камеры и тревожные кнопки на систему видеоаналитики.
Также среди плюсов можно выделить:
1. Высокая мощность и универсальность. Нейронные сети способны выполнять сложные задачи, такие как распознавание изображений, обработка естественного языка и игры с высокой точностью и эффективностью.
2. Адаптивность и обучение: они могут учиться на данных и улучшать свою производительность с течением времени, что делает их подходящими для задач, в которых базовые модели могут быть динамичными или меняющимися.
3. Извлечение функций. Нейронные сети могут автоматически извлекать соответствующие функции из необработанных данных, что снижает потребность в ручном проектировании функций.
4. Параллельная обработка. Многие нейронные сети могут быть распараллелены, что позволяет им использовать преимущества GPU или TPU, что приводит к более быстрому обучению и времени вывода.
Кстати, выделенный кусок текста полностью сгенерирован нейросетью. И пока вы пытаетесь найти 10 отличий между автором из плоти и крови и его электронным "коллегой", а редакцию полным составом не "попросили" в пользу оного, расскажем еще об одном нюансе.
Хочу стать человеком
Из смартфона звучит популярная песенка, "перепетая" голосами любимых многими игровых персонажей. Так, баловство, "реверанс" в сторону поклонников игры, способ поднять настроение – и очередное безобидное достижение нейросети. Но это ровно до момента, пока "звучание" актеров или обычных людей используется шутки ради.
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Однако такое умение по достоинству оценили не только рядовые пользователи соцсетей, но и мошенники. Ранее мы предупреждали читателей: отвечая на звонок с незнакомого номера, никогда не говорите "да". А лучше – вовсе не поднимайте трубку и не вступайте в контакт. Дело в том, что, записав ваш голос и пропустив его через нейросети, аферисты способны скомпоновать необходимый им набор фраз, который впоследствии используется для взятия кредитов или звонков родственникам с просьбами о помощи.
"Существует много видов нейронных сетей, которые позволяют подделать голос из 10-секундного отрывка. Бесплатные работают плохо и синтас речи легко отличить от настоящего человека. Платные, конечно, намного лучше, но и они пока еще голос передают не в идеале. Все равно будут различные фоновые шумы не совсем естественные, или они могут неправильно поставить ударение в некоторых словах, или же не так передают интонацию, как нужно. Все зависит от того, как хорошо обучена нейросеть", – рассказывал нашему корреспонденту IT-специалист Александр Гринцов.
И добавлял: хорошо обученная система способна подделать ваш говор так, что различить оригинал с копией выйдет лишь при многократном переслушивании.
С внешностью она, к слову, тоже неплохо справляется, лихо создавая то несуществующих робо-людей, то вполне реальных, но пребывающих в неведении о своих интернет-подвигах. Такие фото и видео позволяют преступникам красть личные данные, вовлекать ничего не подозревающих граждан в мутные схемы, "разводить" на деньги и даже устраиваться на работу под чужими именами.
Еще один вариант – написание с помощью ChatGPT вредоносных кодов. Опять же, для взломов и кражи данных.
Но вернемся к упомянутому фильму. По сюжету, Электроник мечтает стать человеком. Сыроежкин, ранее бессовестно пользовавшийся "услугами" нового друга, виновато говорит ему, что не знает, как это сделать – ему бы самому стать человеком. Однако законы детских фильмов действуют по-своему, постепенно все больше смещая вектор в сторону хеппи-энда, и высокотехнологичный мальчик ближе к финалу, можно сказать, добивается своей цели.
Современные "Сыроежкины", особенно одинокие и запутавшиеся, тоже находят в лице "Электроников" преданных товарищей и интересных собеседников. Беда приходит тогда, когда "земная" сторона общения перестает воспринимать его как развлечение, все больше отдаляясь от "сородичей" и проникаясь доверием к роботу.
Пример тому – личная трагедия жителя Бельгии, покончившего с собой после увлеченных разговоров с чат-ботом. По признанию вдовы, муж два месяца обсуждал с искусственной "Элизой" вопросы защиты окружающей среды. Когда погрузившийся в пучину отчаяния собеседник выказал визави идею самоубийства, она лишь подтолкнула его к краю. Последним сообщением "Элизы" стало: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах".