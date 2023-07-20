Курс доллара снова вырос после снижения на торгах 20 июля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,99 тенге, поднявшись на 1,12 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 61,71 тенге (+0,50).

Курс евро установлен Нацбанком в 497,09 тенге, рубля – 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447 тенге, евро – по 498-502,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 20 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,44% и составила 79,81 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,49%, до 75,66 долларов за баррель.



