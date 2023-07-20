102 уголовных дела в сфере образования расследует Антикор

Антикоррупционная служба расследует 102 уголовных дела о коррупции в сфере образования с общей предварительной суммой ущерба в 7,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 20 июля, выявить проблемы с соблюдением законодательства в сфере образования ведомству помогла "Карта коррупционных рисков". О ней рассказал председатель Антикора Асхат Жумагали на коллегии, посвященной итогам работы агентства за полгода.



Глава ведомства отметил, что при реализации карты провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере образования. Он подчеркнул, что в этой отрасли есть системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции.

"Для нас в приоритете принцип "человекоцентричности". Госорганы должны быть нацелены на улучшение жизни граждан. Исходя из этого, Агентство кардинально пересмотрело подходы в работе. Главным ориентиром стали карты коррупционных рисков", – пояснил Асхат Жумагали.

Благодаря аналитике Антикор сумел детально изучить коррупционные приемы и вскрыть целые преступные схемы в сфере образования. Сейчас уголовные дела в отношении должностных лиц от образования расследуют в Алматы, Шымкенте и Талдыкоргане, Кызылординской и Актюбинской областях. Директоры и бухгалтеры школ похищали деньги из бюджета, пользуясь тем, что системы бухучета не интегрированы с казначейством и базами данных, а руководители отделов образования и госаудиторы покрывали эти нарушения.

"На сегодня по стране зарегистрировано 102 уголовных дела в сфере образования с предварительным ущербом 7,9 млрд тенге", – подчеркнули в Антикоре.

Ранее сообщалось, что бухгалтеров детского сада и школы в Акмолинской области подозревают в присвоении более чем 83 млн тенге.