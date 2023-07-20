Алматинские неонатологи спасли жизнь 980-граммовому младенцу

Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии, на 29-й неделе беременности по жизненным показаниям матери было проведено кесарево сечение в Городском перинатальном центре №2 Алматы, сообщает Zakon.kz.

Родился малыш весом 980 грамм и сразу же был переведен в отделение реанимации.

Ребенок 23 дня не мог самостоятельно дышать, так как у него не созрели легкие. Кроме того, ему была диагностирована пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, ателектаз легких, внутрижелудочковое кровоизлияние 2-й степени (кровоизлияние в желудочки головного мозга), некротический энтероколит (некроз слизистой оболочки кишечника), синдром церебральной депрессии (снижение двигательной активности, диффузная мышечная гипотония, угнетение безусловных рефлексов, очень кратковременные периоды бодрствования), ишемия мозга, ДВС-синдром.

"У новорожденного имелся сложный патологический процесс в системе свертывания крови, характеризующийся нарушением тромбообразования и сопровождающийся как тромбозами, так и кровотечением. 23 дня малыш находился на искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния мы его сняли с аппарата, еще три дня за ним наблюдали в стенах реанимации. Только после этого перевели в палату интенсивной терапии. Там он находился 7 дней и был переведен в палату на совместное прибывание к маме. Сейчас ребенок весит 2.300 грамм". И. о. заведующая отделением Жулдыз Ахметкалиева

Также в стенах реанимации врачи боролись за сохранение зрения, слуха, постепенно переводили на самостоятельное питание и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь мама ребенка поблагодарила работников в белых халатах за их самоотверженный труд.

"Недаром говорят, что работу врачей- неонатологов называют ювелирной. Эти специалисты выхаживают детей. Они проводят дни и ночи, не жалея сил на то, чтобы не только спасти наших недоношенных детей, но и чтобы своей заботой и профессионализмом сделать так, чтобы в будущем спасенное дитя было здоровым, так как недоношенные дети имеют много заболеваний. Спасибо им за все, и еще за их неоценимую поддержку. Так как на тот момент я не знала, что мне делать, как помочь своему ребенку. Только благодаря врачам и медсестрам мой ребенок сейчас со мной рядом. Вот мы уже готовимся к выписке", – рассказала мама новорожденного.

Ранее сообщалось, что врачи-неонатологи алматинского роддома №4 спасли младенца, который появился на свет с двусторонней пневмонией.