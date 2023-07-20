Лагерь в сауне: родители требуют наказать виновных по всей строгости закона

В Алматы родители требуют наказать по всей строгости закона тех, кто допустил лагерь на территории сауны, сообщает Zakon.kz.

Также они рассказали, что у детей после поездки в лагерь появились солнечные ожоги, перегрев, сыпь неизвестного характера, порезы, синяки и другие различные травмы после бассейна, укусы от насекомых, пищевые отравления, некоторые дети попали в больницы или получают лечение.

По словам детей, их запугивали, отбирали телефоны, кормили мало и невкусно (пища была недоваренная), в ней находили тараканов и волосы.

"Дети получили физические и психологические травмы", – возмущены родители.

Родители требуют возместить утраченный отдых для детей и по всей строгости закона наказать и уволить с занимаемых должностей всех тех, кто допустил такое безобразие.

Хронология нахождения детей в лагере

По словам родителей, вечером 13 июля им сообщили, что есть путевки в загородный лагерь и надо срочно собрать пакет документов, так как отъезд состоится утром 15 июля.

"Утром в 9:00 15 июля наших детей (300 учащихся) посадили в шесть автобусов около здания акимата Жетысуского района и отправили вместе с сопровождающей патрульной машиной, представителем из Министерства образования Жанар, сотрудником лагеря "Арман дала" Булбул, а также под присмотром директора самого лагеря Гульнар Нургазиевой", – рассказали родители.

Они отметили, что по приезде на место детей высадили около бассейна, где они провели больше часа на жаре с тяжелыми сумками, без питьевой воды и без присмотра взрослых сопровождающих.

"Далее детей провели в банкетный зал, где покормили непонятной едой, потом 300 детей разместили в непонятном здании на втором этаже, сказав им, что это и есть лагерь. Девочки и мальчики жили в одном помещении". Родители

По их словам, чтобы дети не имели возможности связаться с родителями, у них забрали телефоны и отправили в бассейн. Некоторым ребятам удалось спрятать телефоны. Ближе к вечеру они начали писать родителям, что это не лагерь и что там плохо, не объясняя, в чем причина.

Несколько родителей, получив такие сообщения, были шокированы. В срочном порядке узнали адрес и выехали в лагерь, несмотря на позднее время.

"Добравшись до места, возмущению не было предела: территория не огорожена, лагерь оказался в здании спа-центра "Денсаулык". Зайдя в помещение, мы увидели неизвестных нетрезвых мужчин, выходящих из сауны полуобнаженными", – рассказали они.

Родители поднялись на второй этаж и ужаснулись еще больше, так как дети были размещены в душном, плохо проветренном помещении. Девочки и мальчики спали вместе почти впритык друг другу, а кому не хватило кроватей, спали в коридоре на бетонном полу на тонких матрасах. Вещи детей лежали на полу, рядом с кроватями, так как не было тумбочек и шкафов.

Родители стали забирать своих детей домой и в срочном порядке оповещать других.

По их словам, руководство заведения просило не паниковать и не разглашать информацию, потому что у них все хорошо.

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Вновь приехавшие родители тоже стали снимать на видео ненадлежащие условия, в которых находились дети: в коридорах был мусор, влажная уборка не проводилась, на окнах – мертвые насекомые, пыль, тараканы.

"На 300 человек было всего две душевых кабинки и два санузла, из которых один не работал исправно, на территории стояли коробки с окурками и рядом пачки с сигаретами, на кухне – полная антисанитария". Родители

По их словам, некоторые дети ночевали на топчанах, около бассейна, где находился бар с продажей спиртных и горячительных напитков и сигарет, а также находились отдыхающие, которые купались в бассейне. А днем отдыхающие купались вместе с детьми.

Уже к обеду большую часть детей родители забрали на своих авто и отвезли домой.

Дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.

Также прокуроры Казахстана начали проверку всех детских лагерей.