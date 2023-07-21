Топ-10 сериалов в дорогу

Готовясь к долгой поездке, почти всегда возникает вопрос, как скоротать время в пути. Идеальным решением может стать просмотр увлекательного сериала или фильма. При этом его важно выбрать с учетом продолжительности поездки и собственных предпочтений. Zakon.kz составил подборку кинокартин.

Многочасовой перелет, путешествие на автомобиле или поезде утомляет, особенно когда нечем себя занять. Хорошей идеей может стать просмотр увлекательного сериала.

Лучшие сериалы в дорогу

"Темные начала" (2019-2022)





Если вы любите фэнтези, не пропустите этот фильм. В нем разворачивается история мира, где у каждого человека есть деймон – животное, в котором воплощена часть его души. Главная героиня Лира путешествует в поисках похищенных детей. А сопровождают ее медведь в броне, аэронавт и цыгане. Медленно продвигаясь к своей цели, эта пестрая компания во главе со своей юной предводительницей знакомится с новыми друзьями и с честью выходит из неприятных ситуаций. Но не все так радужно. Здесь есть и драматический захватывающий сюжет, и мрачные персонажи вроде одержимых ученых и авторитарных правителей. Это очередная экранизация популярных книг Филипа Пулмана, но на этот раз авторам удалось избежать многих ошибок фильма "Золотой компас".

Продолжительность сериала – 8 часовых серий.

"Чернобыль"







Это произведение НВО быстро вышло в лидеры среди драматических сериалов 2019 года по версии IMDB. Как минимум десять последних лет на телевидении не было ничего настолько ошеломляющего. На фоне этого сериала померкли даже последние серии "Игры престолов", которые вышли одновременно с "Чернобылем". Сценарист глупейших голливудских комедий Крэйг Мэйзин сумел создать великолепный фильм про величайшую техногенную катастрофу, произошедшую в 80-х на территории СССР, аварию на Чернобыльской атомной станции. Он практически безупречно воссоздал эпоху и заставил наблюдать за событиями тех лет, затаив дыхание. Сериал оставляет очень тяжелое впечатление, но его нельзя не посмотреть. На фоне глобальной трагедии авторы показали личную историю семьи одного из пожарных, ликвидирующего последствия катастрофы и погибающего от воздействия радиации.

Продолжительность – 5 часовых серий.

Rick and Morty ("Рик и Морти")





Следующий пункт нашего списка – мультсериал, который увлеченно смотрят взрослые по всему миру. О его удивительной популярности говорит хотя бы то, что историю Рика и Морти все еще продолжают снимать с 2013 года. Примитивность анимации, головокружительные сюжеты, остроумные шутки и масса легко считываемых отсылок к жизни современного общества – залог успеха сериала. В основе сюжета – увлекательные приключения безумного ученого Рика и его внука-подростка Морти в разных измерениях и эпохах. Знакомая история в новой интерпретации.

Band of Brothers/"Братья по оружию" (2001)





Любителям фильмов военной тематики предлагаем лучший сериал о Второй мировой войне, звездой которого стал молодой Дэмиан Льюис. Среди его продюсеров Спилберг и Хэнкс. Если и это недостаточный аргумент, чтобы посмотреть этот сериал, у нас в запасе есть еще один. Он стал лучшим мини-сериалом 2001 года и получил престижные премии "Золотой глобус" и "Эмми". В основе сюжета реальная история роты американских десантников, которые высадились в Нормандии и участвовали в многочисленных битвах вплоть до самого конца войны.

Продолжительность – 10 часовых серий.

The Last Dance (2020)





Наш следующий сериал также о реальных людях и немного напоминает предыдущий, но в этом случае дело происходит на баскетбольной площадке. Это история Майкла Джордана и его команды "Чикаго Буллз", рассказанная Netflix. Сериал документальный, и в нем есть эпизоды съемок игр легендарного сезона 1997-1998 годов, которые до сих пор не публиковались. Авторы показали, как выдающийся баскетболист, у которого до сих пор нет равных, и баскетбол в целом превращались в культурный феномен мировых масштабов. При этом, чтобы увлечься сериалом, можно совсем не разбираться в этом виде спорта. Знак качества – премия "Эмми".

Продолжительность – 10 серий примерно по 50 минут.

"Мертв для меня" (2019-2020)





Еще один увлекательный сериал от Netflix. На этот раз комедия. Главная героиня – Джен, риелтор, которой сложно справиться с потерей мужа. Не в силах пережить его смерть самостоятельно, она находит единомышленников в лице членов группы поддержки и начинает ходить на их собрания. Здесь у нее появляется подруга Джуди, у которой, как оказалось, есть очень неожиданные факты в биографии. Сериал рассказывает о попытках людей оставить прошлое и продолжать жить, несмотря ни на что. Здесь юмор соседствует с грустью, смешные сцены чередуются с глубокомысленными рассуждениями о потере близких, лжи, дружбе и настолько много резких поворотов сюжета, что под конец сериала от них можно немного устать.

Продолжительность – 10 получасовых серий.

The Knick/"Больница Никербокер" (2014)







Сюжет этого драматического медицинского сериала построен на истории доктора с наркотической зависимостью и его коллег. Таких персонажей мы встречали немало, причем и в кино, и в литературе. Но здесь наркомана играет великолепный Клайв Оуэн, и события разворачиваются в Нью-Йорке начала XX века. Авторы мастерски вовлекают зрителя в атмосферу этой эпохи и воссоздают работу больницы. Вы узнаете, как медики осваивали новые хирургические методы и справлялись с болезнями без антибиотиков. В качестве скорой помощи использовались экипажи с лошадьми, в американском обществе процветал расизм и подпольно проводились аборты. Обратите особое внимание на 7-ю серию первого сезона. Она получилась особенно удачной.

Продолжительность – 20 серий в 2 сезонах до часа каждая.

Billions / "Миллиарды" (2016)





Это редкий пример сериала, который с каждым выпуском не ухудшается, а становится все лучше и лучше. Два главных персонажа, вокруг взаимоотношений которых строится сюжет, – это миллиардер Бобби Аксельрод, возглавляющий хедж-фонд, которого играет Дэмиан Льюис, и нью-йоркский прокурор Чак Роадс в исполнении Пола Джаммати, пытающийся разоблачить изворотливого бизнесмена и усадить за решетку. За противостоянием двух влиятельных персон, гениального финансиста и проницательного представителя закона, чьи интересы столкнулись, очень интересно наблюдать.

Продолжительность – 72 серии в 6 сезонах до часа каждая.

"Фарго" (2014)





Если в двух словах, этот сериал – антология глупости. Сюжет черной трагикомедии такой – в городке Бемиджи в штате Миннесота персонаж Билли Боба Торнтона наемник Лорн Малво обращается в местную больницу. Он сбил на дороге оленя и при этом получил травмы. В больнице он познакомился со страховым агентом-неудачником со сломанным носом Лестером, которого играет Мартин Фримен. Новые знакомые объединяют свои усилия для мести обидчику Лестера, и с этого начинается история пары незадачливых убийц, совершающих по всему городу бессмысленные преступления. Каждая серия начинается с сообщения о том, что фильм основан на реальных событиях. Но на самом деле это не так. Продолжительность – 41 серия в 4 сезонах до часа каждая.





И напоследок приключенческий сериал, часть вселенной "Звездных войн". Он рассказывает о наемнике-мандалорце, одиноко живущем на краю галактики и никогда не снимающем свой шлем. Для защиты младенца Гроги и воссоединения с представителями его вида главный герой отправляется в опасное путешествие по вселенной, преследуемый могущественными врагами. Работу над этим немного старомодным космическим сериалом начинал сам Джордж Лукас. Трогательный сюжет об отношениях молчаливого наемного убийцы с ребенком-инопланетянином, о котором он заботится как отец, разворачивается на фоне космических пейзажей со спецэффектами и монстрами.

Продолжительность – 24 серии в 3 сезонах до 52 минут.

Заключение

В долгой выматывающей поездке сериалы могут стать настоящим спасением и сделать ее намного интереснее. Если правильно выбрать фильм, он увлечет и заставит забыть о дискомфорте многочасового путешествия. В результате, когда поездка закончится, вам покажется, что она была намного короче. Кроме того, удовольствие от просмотра хорошего сериала само по себе бесценно.