В Кремле прокомментировали данные о возможных санкциях США против Кыргызстана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кыргызстан является близким партнером России и у стран "продвинутые отношения и интеграционные процессы", сообщает Zakon.kz.

По словам Пескова, Россия намерена развивать отношения с Кыргызстаном и далее, сообщает РИА Новости.

"Помимо того, что Кыргызстан является нашим близким партнером и союзником, конечно, нас еще и объединило и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах". Дмитрий Песков

Он отметил, что это "та самая интеграция, которая приносит большую пользу самому Кыргызстану", и Кыргызстан "безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса".

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Кыргызстана прекратить экспорт подсанкционных товаров, которые якобы поступают в РФ.

О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.

Ситуацию с возможными санкциями ранее прокомментировал и глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.