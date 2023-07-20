Как платить налоги физическим лицам-нерезидентам

О порядке налогообложения доходов физических лиц-нерезидентов, рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, ст. 644 Налогового кодекса определяет перечень доходов нерезидента из источников в Казахстане.

"Доходы физического лица-нерезидента из источников в Республике Казахстан облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставкам от 5 до 20% в зависимости от вида дохода, без осуществления налоговых вычетов, если иное не установлено Налоговым кодексом", - пояснили в КГД.

При этом по следующим видам доходов индивидуальный подоходный налог исчисляется по ставке 10%:

от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями;

от деятельности в РК в виде материальной выгоды, полученной от работодателя;

гонорары руководителя или иные выплаты членам органа управления (совета директоров или иного органа), получаемые указанными лицами в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей в отношении резидента, независимо от места фактического выполнения таких обязанностей;

надбавки, выплачиваемые ему в связи с проживанием в РК резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями;

страховые выплаты физическим лицам-нерезидентам, осуществляемые по договору пенсионного аннуитета;

пенсионные выплаты, осуществляемые накопительным пенсионным фондом-резидентом.

При этом обязанность и ответственность по исчислению, удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога у источника выплаты в бюджет возлагаются на лица, выплачивающие доход нерезиденту и признанные налоговыми агентами (ИП, филиал и представительство юридического лица-нерезидента, постоянное учреждение нерезидента, юридическое лицо-резидент и др.).

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00) представляется в налоговый орган по месту уплаты налога ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за кварталом, в который входят отчетные налоговые периоды.

Порядок налогообложения доходов, полученных от лица, не являющегося налоговым агентом

Ст. 658 Налогового кодекса регламентирует порядок налогообложения доходов физического лица-нерезидента, полученных из источников в РК от лица, не являющегося налоговым агентом.

"Если иное не установлено Налоговым кодексом, исчисление индивидуального подоходного налога с доходов физического лица-нерезидента от лица, не являющегося налоговым агентом, производится путем применения ставки 20% к начисленной сумме дохода без осуществления налоговых вычетов. При этом трудовыми иммигрантами-нерезидентами исчисление суммы индивидуального подоходного налога производится по ставке 10%" - отметили в комитете.

Также там сообщили, что уплата индивидуального подоходного налога производится физическим лицом-нерезидентом самостоятельно не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) представляется в налоговый орган по месту пребывания (жительства) налогоплательщика не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, по доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно.

Вместе с тем говорится, что в случае выезда за пределы республики в течение текущего налогового периода без последующего въезда на территорию Казахстана до 31 марта года, следующего за текущим налоговым периодом, физическое лицо-нерезидент вправе представить декларацию по индивидуальному подоходному налогу и уплатить индивидуальный подоходный налог в течение текущего налогового периода.

При этом декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется за период с начала текущего налогового периода до даты выезда такого лица за пределы РК.

Трудовыми иммигрантами-нерезидентами декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) представляется в случае превышения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленной за отчетный налоговый период, над суммой предварительных платежей по индивидуальному подоходному налогу в налоговый орган по месту пребывания не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

При этом в случае выезда за пределы Казахстана трудового иммигранта-нерезидента декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется до даты выезда такого лица за пределы страны.



