Главное за день: проверка детских лагерей, задержание замакима Шымкента и вторичные санкции

Сколько денег Казахстану принесли туристские взносы, в каких департаментах по ЧС выявили коррупцию, довольны ли казахстанцы своей жизнью – в дайджесте Zakon.kz за 20 июля.

Прокуроры начали проверку детских лагерей

Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью.

Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.

17 июля в Сети появилась информация об одном из детских лагерей под Алматы. Детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам в лагерь "Арман Дала". Однако их отдых превратился в кошмар.

Сколько денег Казахстану принесли туристские взносы

С начала года в бюджеты акиматов поступило около 314 млн тенге за счет туристских взносов. Больше всего взносов (86% от общей суммы, или 270,6 млн тенге) заплатили иностранные туристы в Алматы. На втором месте – Астана (37,7 млн тенге взносов).

Туристские взносы – это суммы, которые иностранцы платят за каждый день проживания в гостиницах Казахстана. Размеры взносов определяют акиматы. Деньги также поступают в бюджеты местных исполнительных органов.

Взятки в департаментах МЧС

По результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области.

Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Зеленый пояс наполнят в Астане

Ежегодно будет увеличиваться количество насаждений зеленого пояса. К примеру, в 2023 году только в зеленом поясе планируется высадить до 500 тыс. зеленых насаждений (деревья, кустарники и др.). Еще столько же – в самом городе.

Общая площадь зеленого пояса столицы составляет почти 15 тыс. гектаров. Произрастает более 11,5 млн деревьев и 2,0 млн кустарников. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев.

Задержание замакима Шымкента

Задержание Максута Исахова проводили сотрудники Комитета национальной безопасности РК.

Его подозревают в коррупции. По факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Максут Исахов занимает должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года.

Путин не поедет в ЮАР

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в августе в Южно-Африканской Республике.

Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Поездка в ЮАР могла стать первым официальным зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в марте выдал ордер на его арест.

Пик Нурсултан – было ли переименование?

8-9 июля состоялась альпиниада. Ее участники поднимались на одну из вершин Заилийского Алатау, которая в разное время была известна под разными названиями – пик Алматинский, пик Комсомола (с 1935 по 1997 год), пик Нурсултан (с 1997 года).

В программе альпиниады гора была названа пиком Алматинским, поскольку это "исторически первое имя вершины". Что касается пометки о том, что с 2023 года пик якобы больше не носит имя первого президента Казахстана, то ее в федерации назвали "технической ошибкой".

Грозят ли Казахстану вторичные санкции

По словам замглавы МИД РК Алмаса Айдарова, вторичные санкции Казахстану не грозят.

"В последнем пакете (экономических санкций США против РФ. – Ред.) этого нет. Мы предварительную работу провели для того, чтобы Казахстан в эту рисковую зону не попадал. Мы абсолютно открыты и готовы сотрудничать". замглавы МИД РК Алмас Айдаров

Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки

Традиционно Казахстан занимает всего чуть более 2% в мировом производстве зерна. В общей сложности население РК из производимых 16,4 млн тонн потребляет 5,6 млн тонн. При этом мы экспортируем около 7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте и это не предел. По прогнозам зернопроизводителей мы можем увеличить эксперт зерна и муки до 9 млн тонн уже в этом году. Вопрос лишь в цене.

Цена на пшеницу начала фактически сразу после того, как Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем решении приостановить свое участие в "зерновой сделке".

Эксперты прокомментировали Zakon.kz, в чем выигрывает Казахстан от прекращения "зерновой сделки".

Довольны ли казахстанцы своей жизнью?

По данным Бюро национальной статистики, 41,8% респондентов сказали, что удовлетворены своей жизнью. При этом среди сельских жителей тех, кого все устраивает, оказалось больше (46,5% против 39,6% среди горожан). Мужчины в Казахстане довольны своей жизнью больше, чем женщины (45,4% против 39,5%).

По сравнению с аналогичным опросом, который статистики проводили в 2022 году, казахстанцы стали чуть более позитивно оценивать свою жизнь – уровень удовлетворенности вырос всего на 0,5 процентного пункта.