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В Жамбылской области до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 45 многоквартирных домов

В Жамбылской области до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 45 многоквартирных домов Фото: акимат Жамбылской области
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с исполняющим обязанности председателя правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Алтаем Куздибаевым.

Глава региона отметил, что в регионе интенсивно развивается жилищное строительство. В этом году для обеспечения жильем очередников ведется строительство 74 многоэтажных жилых домов на 3929 квартир на общую сумму 13,2 млрд тенге в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны". До конца года планируется ввести в эксплуатацию 45 домов на 2 564 квартиры (199,4 тыс. кв.м). В областном центре ведется также строительство более 10 многоквартирных домов за счет частных инвестиций.


В Жамбылской области до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 45 многоквартирных домов

Фото: акимат Жамбылской области


На 7,7 млрд тенге планируется приобрести 797 квартир для социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей.


В Жамбылской области до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 45 многоквартирных домов

Фото: акимат Жамбылской области


В текущем году на 10,3 млрд тенге осуществляется реализация 77 инженерных проектов, планируется предоставление 869 земельных участков на строительство под ИЖС.

"Жамбылская область - перспективный регион для развития жилищного строительства. Если раньше в фокусе внимания находилось индивидуальное жилищное строительство, то сейчас появляются новые компании, реализуются проекты за счет частных инвестиций", - сказал Алтай Куздибаев.


В Жамбылской области до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 45 многоквартирных домов

Фото: акимат Жамбылской области

Стороны обсудили механизм гарантирования долевого жилищного строительства, вопросы, касающиеся хода реализации государственных программ.


В Жамбылской области до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 45 многоквартирных домов

Фото: акимат Жамбылской области


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