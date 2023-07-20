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Часть Алматы на час осталась без света

Часть Алматы на час осталась без света Фото: Zakon.kz
В трех районах города Алматы на час исчез пропало электричество, сообщает Zakon.kz.

Свет пропадал в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы.

Электроснабжение ряда секторов в трех было восстановлено в течение часа, передает пресс-служба акимата города Алматы со ссылкой на АО "Алатау Жарык Компаниясы".

Отключение электричества жилых домов и иных зданий, расположенных в контуре улиц Сатпаева – Кунаева - Толе би - Сейфуллина, произошло из-за сбоя в работе подстанции ПС-58А.

Предварительной причиной возникновения внештатной ситуации специалисты АО "Алатау Жарык Компаниясы" называют механическое повреждение кабельной линии, питающей подстанцию ПС-58А.

Ранее появилась информация, что Казахстан договорился с Россией о закупках электроэнергии.

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Константин Вноровский
Алматы
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