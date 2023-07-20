За три дня в ДТП в Казахстане погибли 24 человека

За три дня в Казахстане, в дорожно-транспортных происшествиях погибли 24 человека, 167 получили травмы, передает Zakon.kz.

Как сообщает Комитет административной полиции МВД, несмотря на проводимую работу по профилактике дорожно-транспортных происшествии, ситуация на дорогах страны остается сложной.

В МВД особо отмечают, что это произошло несмотря на то, что за шесть месяцев им удалось сохранить жизни порядка 1,5 тыс. человек.

Особую тревогу вызывают участившиеся ДТП, повлекшие гибель трех и более человек и все они совершены на загородных трассах.

Так, 15 июля 2023 года в Абайской области водитель автомашины Lada Калина, не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась. В результате ДТП погибли три человека, двое получили травмы.

16 июля примерно в 15:00 часов водитель автомашины Chevrolet Сobalt на автодороге республиканского значения "Доссор-Кулсары-Бейнеу" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате погибли семь человек и двое были травмированы.

С дорожно-транспортных происшествий началась и эта неделя.

17 июля т.г. утром в Туркестанской области, возле села Шаян произошло крупное ДТП - на трассе областного значения "Екпинди-Созак" столкнулись три автомобиля: Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. В результате аварии машины загорелись. На месте происшествия скончались 10 человек, 12 доставили в больницу.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения.

"Все эти случаи, говорят о низкой дисциплине участников дорожного движения и самонадеянности водителей. Как показывает анализ, во всех ДТП водители в спешке выезжают на встречную полосу для обгона, но, в конечном итоге, из-за превышения скорости не справляются с управлением". Комитет административной полиции МВД

В МВД подчеркивают, что 95% аварий происходят из-за беспечности и халатности водителей.



"Всем известно, что дорога ошибок не прощает, поэтому убедительно просим водителей не торопится. В свете этих трагических происшествий на дорогах Комитет административной полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями". Комитет административной полиции МВД

Участникам дорожного движения обращают внимание, что на сегодняшний день на дорогах нашей страны уже погибло 1 022 человек, 7 370 получили травмы и их жизнь разделилась на "до" и "после" ДТП, неизвестно сколько из них выживут, а сколько могут стать инвалидами.



"Каждый водитель, пассажир, пешеход прочитав, посмотрев или прослушав данное обращение считает, что такая ситуация с ним точно не произойдет, но именно также считали и те, кто вошел в указанную печальную статистику. Дорогие участники дорожного движения, необходимо избавиться от мыслей, "такое со мной не произойдет", не торопитесь и не спешите, сэкономленные секунды или минуты не стоят ваших жизней! Береженного – бог бережет! Важнее ваших жизней ничего нет! Комитет административной полиции МВД

Ранее стало известно, что в Жетысуской области сломавшийся КАМАЗ придавил водителю ноги.