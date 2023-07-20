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Ситуация в Украине: США ввели очередные санкции, СМИ пишут, что минные поля подрывают дух ВСУ

Ситуация в Украине 20 июля Фото: Instagram/k_jeanpierre
Вице-канцлер ФРГ Хабек раскритиковал Индию за отказ осудить Россию и присоединиться к санкциям, после прекращения "зерновой сделки" в США начали расти цены на пшеницу, сообщает Zakon.kz.
  • США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявлений Минобороны РФ, заявили в Белом доме;
  • Также в Белом доме не исключают, что Россия может атаковать гражданские суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море;
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тысяч тонн зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая;
  • Цены на пшеницу в США в четверг повышаются третью сессию подряд и достигли максимального уровня более чем за три недели после того, как Россия прекратила действие зерновой сделки, сообщает Trading Economics;
  • Бойцы ВСУ жалуются, что российские минные поля подрывают дух украинских войск, пишет Financial Times;
  • Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой запчастей для ремонта боевых машин пехоты (БМП) Bradley и другой техники, поставленной Западом, пишет The Washington Post;
  • Также The Washington Post: Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды;
  • Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ об увеличении вплоть до 30 дней срока задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении;
  • Госдума приняла поправку о запрете личному составу Росгвардии публиковать свои фото, позволяющие установить местонахождение, в СМИ и интернете;
  • Президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных указом в марте 2022 года, сразу на 2 года, до 31 декабря 2025 года;
  • Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскритиковал Индию за отказ осудить специальную военную операцию РФ и поддержать санкции против Москвы, передает агентство DPA;
  • Индия надеется, что Путин будет лично присутствовать на саммите глав стран G20 в Нью-Дели, заявили в МИД Индии;
  • США ввели санкции против ряда российских банков, завода "Арсенал", Сибирского отделения Института ядерной физики, НИИ ВКС, УГМК и еще нескольких десятков юридических лиц, в общей сложности ограничения введены против 95 предприятий и 14 судов. Новые санкции США направлены против ВПК, металлургического, горнодобывающего и энергетического секторов РФ;
  • Также США ввели рестрикции против предприятия в Кыргызстане, сообщает Минфин США. Ранее стало известно, что американские власти обвиняют компании республики в содействии обходу антироссийских санкций;
  • Совбез ООН соберется в пятницу, 21 июля, для обсуждения последствий выхода России из зерновой сделки.

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