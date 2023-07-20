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Мать троих детей повесилась в Алматы - соседи рассказали подробности

Мать троих детей повесилась в Алматы - соседи рассказали подробности Фото: polisia.kz
Соседи женщины решившейся на самоубийство на глазах родных детей рассказали подробности трагедии, сообщает Zakon.kz.

Что толкнуло мать троих детей повеситься в прихожей собственной квартиры выясняют следователи. Известно, что одна из дочерей позвала на помощь соседей, но, к сожалению, слишком поздно, передает КТК.

"Я слышала, одна девочка кричала с третьего этажа: "Помогите, помогите! Мама умерла, мама умерла!" Одна девчонка проходила, я ее позвала, я говорю: "Пойдемте посмотрим, мне как-то одной страшно зайти посмотреть". Я зашла с ней вместе, увидела Айпири – вот эта девушка, женщина, повешенная на трубе на потолке". Соседка Нургуль Аликпаева

Трагедия произошла вечером в спальном районе. В тот момент дома находились младшая дочь, которой только вчера исполнился год, и средняя. Старшая гостила у дедушки.

О погибшей известно, что она гражданка Кыргызстана, ей было 29 лет. В Алматы близких родственников у нее нет. По словам соседей, муж старше жены на 15 лет. Говорят, он не уделял должного внимания детям и поднимал на супругу руку. В полиции завели дело по статье "Доведение до самоубийства".

Все обстоятельства изучают следователи.


"Со слов ее знакомых, подруг, соседей, что она периодически подвергалась бытовому насилию, избиению. Она несколько раз ловила мужа на измене. Было такое, что муж ее выгонял на неделю. Она жаловалась девочкам, что муж забирает детские пособия. То есть не дает ей денег, и она вынуждена сама кормить. Она швея была, какие-то заказы принимала. Пекла, продавала". Жибек Аменова

О том, что мать троих детей повесилась в Алматы стало известно из соцсетей 20 июля 2023 года.

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