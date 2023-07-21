Астрономы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск за всю историю

Самым ярким гамма-всплеском за всю историю наблюдений оказался гамма-всплеск (GRB), зарегистрированный учеными из Центра космических плазменных и аэрономических исследований UAH (CSPAR), передает Zakon.kz.

Как сообщили сотрудники Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH), источник излучения находился в созвездии Стрела на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Предположительно, такое явление было вызвано коллапсом массивной звезды и последующим взрывом сверхновой, масса которой в 30 раз превышает массу Солнца и приводит к образованию черной дыры.

Гамма-всплеск, получивший название GRB 221009A, был зафиксирован находящимся на низкой околоземной орбите гамма-телескопом "Ферми".

Чтобы уловить всплески излучения с большей части космического пространства прибор "Ферми" состоит из 12 детекторов, изготовленных из йодида натрия для улавливания рентгеновских лучей и гамма-лучей низкой энергии, и двух детекторов, созданных из германата висмута для фиксирования гамма-лучей высокой энергии.

"Этот гамма-всплеск был чрезвычайно ярким. Мы думаем, что наблюдать подобные гамма-всплески можно только каждые 10 000 лет или около того. Обычно мы наблюдаем около пяти гамма-всплесков в неделю и следим за тем, не окажется ли какой-нибудь из них особенным. Этот был настолько ярким, что даже прибор не мог справиться с большим количеством поступающих фотонов". Доктор Питер Верес, доцент CSPAR

В результате ученым пришлось потратить немало времени и усилий на то, чтобы восстановить потерянные данные. Добавим, что вспышка была зарегистрирована при помощи прибора GBM - это инструмент, установленный на борту околоземного гамма-телескопа Fermi. Охота за гамма-всплесками является его основной задачей. В целом в рамках миссии при помощи Fermi было обнаружено более 3500 гамма-всплесков. Однако событие 221009A, безусловно, является самым ярким из когда-либо обнаруженных, утверждают авторы статьи.

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